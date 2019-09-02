Руслана Писанка сыграет патологоанатома в новом сериале канала "Украина"

Актриса Руслана Писанка получила роль судмедэксперта в детективном сериале "Филин".

В Киеве начались съемки детективного сериала “Филин“. Производством картины по заказу канала “Украина“ занимается продакшн-компания “Теле Про“. Зрителей истории в новом образе удивит актриса Руслана Писанка, которая сыграла роль судмедэксперта.

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По сюжету работники новосозданного отдела полиции расследуют запутанные уголовные дела. В этом им помогает специальная компьютерная программа под названием “Филин“. Но не всем работникам нравятся такие инновации, это создает напряжение в отношениях между представителями разных поколений. Интриги и непредсказуемые повороты заставляют героев ежедневно бороться с новыми вызовам судьбы.

“Этот проект мы долго писали и регулировали. Каждый персонаж продумывали до молекул. Вся команда “Теле Про“, которая уже приступила к съемкам, очень верит в его успех. Для нашего продакшна запуск “Филина“ - новая ступень в развитии, новая технология и новый уровень. Ведь теперь проект станет в сетку самого прайма“, - комментирует креативный продюсер канала “Украина“, директор продакшн компании “Теле Про“ Елена Канишевская.

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Съемки сериала проходят в специально построенном павильоне, в котором есть кабинеты, кафетерий, комнаты для допросов и даже морг. Расследование жестоких преступлений необычными методами, драматические повороты и непростые межличностные отношения ожидают зрителя в каждой серии.

“В сериале собраны интересные и разные по характеру персонажи. Кроме отношений между людьми, есть отношения с компьютерной программой, которая развивается в определенную личность. Интересно то, что не только люди имеют эмоции и чувства, а и программа может сопереживать и чувствовать. Истории удивят расследованиями, экшеном и большой порцией иронии“, - интригует режиссер сериала Евгений Чернышев.

Руслана Писанка пресс-служба

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Роль патологоанатома играет актриса Руслана Писанка. Ее Зоя Модестовна Кавун подходит к делу не только с высоким профессионализмом, но и с искрометным юмором, который, кстати, по словам актрисы, свойственен и ее характеру.

“Мне раньше не приходилось играть судмедэкспертов. Я попыталась найти в себе ту долю цинизма, которую имеют медики. Моя героиня работает в полиции, в силу своей профессии она довольно хладнокровна, но при этом душевная и коммуникабельная. Считает, что лучше быть циничной, чем слабой. Зоя Модестовна некая “железная леди“, но с мягкой душой. Она очень внимательная и будет искать даже наименьшие мелочи, чтобы помочь следствию и предупредить новое преступление. Она одинокая женщина, которая полностью реализуется в работе. Мне интересно играть этого персонажа“, - делится Руслана Писанка.

В сериале снялись актеры: Руслана Писанка, Александра Эпштейн, Антон Еремин, Ольховский Федор, Олесь Кацион, Григорьев Евгений, Инна Мирошниченко и другие. Режиссер Евгений Чернышев. Автор идеи: Альбина Ильченко. Продюсеры проекта: Елена Канишевская, Виталия Белоусова, Анастасия Красикова.

Ранее стало известно, когда на канале “Украина“ стартует второй сезон популярного сериала “Капитанша“.