Украинские звезды поделились особыми школьными историями

Анна Добрыднева, Светлана Вольнова, Олег Винник и Наталка Карпа вспомнили школьные годы.

Журналисты программы “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Украина“, спросили звезд, какие воспоминания у них остались о 1 сентября. Оказалось, Анна Добрыднева и Светлана Вольнова бунтовали против школьной формы, а Олег Винник любил химические эксперименты.

Читай также: Шестилетняя дочь Анатолия Анатолича Лолита впервые пошла в школу

Концерты, фанаты, съемки. Так звезды живут сейчас, а в детстве: школьный звонок, домашнее задание – все, как у всех. Олег Винник, Наталка Карпа, Анна Добрыднева рассказали, что на всю жизнь запомнили о школе. Например, каждое 1 сентября Анны Добрыдневой начиналось с борьбы.

“Вы видели эти банты на головах детей? Что это такое? – говорит Анна Добрыднева в программе “Ранок з Україною“. – Хорошо, хоть мама приняла мою точку зрения и перестала вязать эти бесконечные банты“.

Анна Добрыднева пресс-служба

Светлана Вольнова тоже за революционный подход. Блондинка вынесла модный приговор собственному школьному платью. Потому что длинное было!

“Каждую неделю я отрезала по сантиметру от этого платья и в конечном итоге оно дошло до середины колена, и родители говорят: «Надо же, как ребенок вырос?!“, – комментирует Светлана Вольнова.

Светлана Вольнова пресс-служба

Читай также: Каникулы в Украине 2019 – 2020: когда будут отдыхать школьники

Но есть и такие звезды, которые охотно рассказывают об уроках. Например, Олег Винник в школе полюбил историю Украины. А вот веселее было на химии!

"Помню, как мы делали различные химические эксперименты. Один мой одноклассник очень это любил, даже чуть дом не сжег!" – поделился Олег Винник в эфире канала “Украина“.

Олег Винник пресс-служба

Наталка Карпа напоминает, школа – это не только новые знания, форма и бегство из уроков.

“У меня друзья, которые появились в первом классе, и я по сей день с ними общаюсь, несмотря на то, что судьба нас развела по разным уголкам мира, – рассказала Наталка Карпа. – Один из моих одноклассников живет в Канаде, другая девочка в Штатах“.

Читай также: Алина Гросу показала, как выглядела в школьные годы - фото

Вот такие они, звездные истории о школе: забавные, немного хулиганские и милые. Но все эти воспоминания вызывают у звезд улыбку, потому что школьные времена особенные.

Ранее Камалия рассказала, во сколько тысяч обошлись ей школьные принадлежности дочерей.