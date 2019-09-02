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Шестилетняя дочь Анатолия Анатолича Лолита впервые пошла в школу

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Младшая дочь ведущего пошла в первый класс Международной Французской школы.
Шестилетняя дочь Анатолия Анатолича Лолита впервые пошла в школу
Шестилетняя дочь Анатолия Анатолича Лолита впервые пошла в школу
пресс-служба

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Ведущий программы “Ранок з Україною“ на телеканале “Украина“, автор и продюсер проекта “Зе Интервьюер“ Анатолий Анатолич и его жена Юла сегодня утром проснулись еще раньше, чем обычно. Ведь для всей семьи телеведущего особый день – их младшая дочь Лолита пошла в первый класс Международной Французской школы Ecole française internationale de Kiev.

Старшая дочь супругов Алиса была первоклассницей в прошлом году, но Анатолий Анатолич не скрывает: волнуется, как впервые:

“Я немного переживаю за Лолу, но знаю, что она не боится школы, а наоборот – с нетерпением ждет встречи с друзьями! Ведь Лолита ходила в садик при школе, и большинство ее друзей перешли в первый класс вместе с ней. Поэтому все будет хорошо! Для меня школа имела огромное значение: здесь я заводил друзей, учился отстаивать собственное мнение, впервые влюбился. Школа научила меня очень многому, и я надеюсь, что девчонки будут ценить образование так же, как и я“, – поделился Анатолий Анатолич.

Шестилетняя дочь Анатолия Анатолича Лолита
Шестилетняя дочь Анатолия Анатолича Лолита
пресс-служба

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Напомним, что накануне учебного года Анатолич делился в своих соц. сетях фотографиями из Парижа, где отдыхал со своей семьей. Лолита и Алиса впервые были в столице Франции. Девчонки увидели Эйфелеву башню, Триумфальную арку, посетили Лувр и вдохновились историей и красотой города перед школой.

Ранее Камалия рассказала, во сколько тысяч обошлись ей школьные принадлежности дочерей.

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Теги: Анатолий Анатолич
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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SAN-SAN    02.09.2019, 15:53
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SAN-SAN
Ну что можно теперь и Шампанское открыть, я целый день ждал эту новость.
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