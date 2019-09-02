Канал "Украина" снимает сериал "На твоей стороне" по турецкому формату

Канал "Украина" начал съемки нового сериала “На твоей стороне“.

В Киеве начались съемки 24-серийной картины “На твоей стороне“ по турецкому формату канала “D“ “Цена страсти“ по заказу канала “Украина“. В центре сюжета история Анастасии Стрелецкой – молодой известной врача-нейрохирурга, которая случайно становится “опасной свидетельницей“ намеренного убийства.

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Анастасия Стрелецкая работает в одной из лучших киевских клиник. Однажды Настя выезжает на ДТП, в котором якобы пострадал один из клиентов клиники. Но вместо ДТП “скорая“ привозит их на склады фармацевтической фабрики, где Настя становится “опасной свидетельницей“ намеренного убийства. Чтобы остаться в живой девушке нужно будет выполнить просьбу бандитов и полностью измениться.

Мелодрама “Цена страсти“ в Турции вышла в конце 2017 года на телеканале “D“ и стала одной из самых успешных картин последнего десятилетия.

"На твоей стороне" пресс-служба

Украинская версия картины уникальна тем, что над её созданием работают несколько режиссеров: главный режиссер – Александр Кириенко и режиссеры-постановщики – Андрей Черных, Екатерина Некрасова, Ольга Золотарева.

“В центре сериала "На твоей стороне" огромный семейный клан и несколько семей против него, за него или поперек. Но самое интересное – перемены. Перемены женщины и мужчины, здесь кардинально меняются персонажи, а особенно главный герой, и все это происходит под влиянием лирики любви“, – поделился один из режиссеров картины Андрей Черных.

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В ролях Дана Абызова, Дмитрий Ратомский, Сергей Калантай, Сергей Радченко, Федор Гуринец, Евгения Муц, Ирина Мельник, Игорь Рубашкин, Виктория Чепурная и др.

Операторы-постановщики: Дмитрий Баженов, Роман Грушевой, Павел Небера, Сергей Никифоров. Производством по заказу канала “Украина“ занимается компания “ТРИ-Я-ДА продакшен“. Продюсеры – Наталья Стрибук, Виктория Корогод, Игорь Волков, Сергей Баранов. Съемки проходят в Киеве и Киевской области.

Ранее стало известно, когда на канале “Украина“ стартует второй сезон популярного сериала “Капитанша“.