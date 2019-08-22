Голливудский актер признался, какой персонаж дался ему труднее всего.

Брэд Питт назвал свою самую сложную роль за всю карьеру Getty Images

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Звезда Голливуда Брэд Питт признался, какая роль за всю его кинокарьеру стала самой сложной. По словам звезды “Однажды в Голливуде“, труднее всего ему было во время съемок фильма “К звездам“, снятого режиссером Джеймсом Грэйем.

Об этом Брэд Питт рассказал журналистам на Венецианском фестивале.

Эта работа (роль астронавта - прим. ред) стала, наверное, самой сложной в жизни, - поделился актер.

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В киноленте “К звездам“ Брэд Питт играет астронавта, который отправляется на поиски отца по Солнечной системе. По словам актера, во время пути герой познает свой внутренний мир.

Недавно мы писали, что в фильме Тарантино “Однажды в Голливуде“ нашли киноляп.