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Брэд Питт назвал свою самую сложную роль за всю карьеру

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Голливудский актер признался, какой персонаж дался ему труднее всего.
Брэд Питт назвал свою самую сложную роль за всю карьеру
Брэд Питт назвал свою самую сложную роль за всю карьеру
Getty Images

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Звезда Голливуда Брэд Питт признался, какая роль за всю его кинокарьеру стала самой сложной. По словам звезды “Однажды в Голливуде“, труднее всего ему было во время съемок фильма “К звездам“, снятого режиссером Джеймсом Грэйем.

Об этом Брэд Питт рассказал журналистам на Венецианском фестивале.

Эта работа (роль астронавта - прим. ред) стала, наверное, самой сложной в жизни, - поделился актер.

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В киноленте “К звездам“ Брэд Питт играет астронавта, который отправляется на поиски отца по Солнечной системе. По словам актера, во время пути герой познает свой внутренний мир.

Недавно мы писали, что в фильме Тарантино “Однажды в Голливуде“ нашли киноляп.

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Теги: Брэд Питт, актер
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pусский  (аноним)  01.09.2019, 20:15
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pусский
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