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На Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса подали в суд из-за ДТП

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Пострадавший требует у звездной пары моральной и материальной компенсации.
На Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса подали в суд из-за ДТП
На Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса подали в суд из-за ДТП
instagram.com/jlo

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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес, которые обменялись дорогими подарками, попали в очередной скандал. На звездную пару подал в суд мужчина, утверждающий, его сбил автомобиль, в котором находились Джей Ло и ее жених. Об этом сообщает издание TMZ.

Инцидент произошел в 2018 году в западной части Голливуда. тогда Лопес и Родригес покидали ресторан на своем авто с личным водителем. Одного из назойливых папарацции звездная машина якобы сбила, что частично было заснято на видео. 

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Сейчас пострадавший требует у селебрити моральной и материальной компенсации, чтобы покрыть медицинские расходы, а также убытки, поскольку в иске он утверждает, что был серьезно ранен по их вине.

Водителю Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса не были выдвинуты никакие уголовные обвинения, поскольку по закону пешеходам запрещается блокировать транспортное средство, вставая на его пути.

Ранее мы писали, что в США умер известный сценарист-мультипликатор.

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Теги: Дженнифер Лопес, Алекс Родригес, дтп
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