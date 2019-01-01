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DZIDZIO презентовал новый клип: видео

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Артист представил красочный ролик на композицию "Я Міліонер".
DZIDZIO презентовал новый зажигательный клип
DZIDZIO презентовал новый зажигательный клип
пресс-служба

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Участник шоу “Танцы со звездами 2019“ DZIDZIO представил новый клип на песню “Я Міліонер“. яркое видео появилось на официальном канале артиста в Youtube в пятницу, 30 августа.

Люди, хотите быть богатыми - пойте мою новую песню “Я Міліонер“: она как мантра - притягивает деньги, - прокомментировал Михаил Хома свежий хит.

В ролике DZIDZIO предстал в образе невероятного счастливчика, который выиграл в миллион. После этого его жизнь круто изменилась в лучшую сторону, однако не обошли главного героя и проблемы.

Режиссером нового клипа DZIDZIO выступил Любомир Левицкий, который уже не раз сотрудничал с группой.

Недавно участник студии “Квартал 95“ Артем Гагарин презентовал lyric-видео на трек “Танцюй, Україно“.

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Теги: DZIDZIO, Дзидзьо, клип
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