Леся Никитюк попрощалась с летом забавным видео

Ведущая взорвала сеть новым постом в Instagram.

Читай также: Джиджи Хадид полностью обнажилась для обложки Vogue: фото

Популярная телеведущая Леся Никитюк отличается своим чувством юмора среди коллег по шоу-бизнесу. В Instagram звезда "Нового канала" опубликовала курьезный ролик, с которым попрощалась с этим летом.

На старице Леси Никитюк в Инстаграм появилось видео, где артистка в купальнике танцует у бассейна с надувным кругом, а затем падает в воду.

Прощай, лето, - коротко подписала публикацию Никитюк.

В комментариях поклонники звезды оценили шутку и засыпали Лесю комплиментами. "Леся, ну ты даешь! Раз десять посмотрела. Умеешь поднять настроение!", "Ааааа я ржу очень громко 🤣🤣 это лицо в начале видео!!", "Леся, ты огонь", "МЕГА крутое видео 😍Повеселила", - пишут пользователи сети.

К слову, ранее Леся Никитюк поразила длинными ногами мини-платье.