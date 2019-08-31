Леся Никитюк попрощалась с летом забавным видео
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Популярная телеведущая Леся Никитюк отличается своим чувством юмора среди коллег по шоу-бизнесу. В Instagram звезда "Нового канала" опубликовала курьезный ролик, с которым попрощалась с этим летом.
На старице Леси Никитюк в Инстаграм появилось видео, где артистка в купальнике танцует у бассейна с надувным кругом, а затем падает в воду.
Прощай, лето, - коротко подписала публикацию Никитюк.
В комментариях поклонники звезды оценили шутку и засыпали Лесю комплиментами. "Леся, ну ты даешь! Раз десять посмотрела. Умеешь поднять настроение!", "Ааааа я ржу очень громко 🤣🤣 это лицо в начале видео!!", "Леся, ты огонь", "МЕГА крутое видео 😍Повеселила", - пишут пользователи сети.
К слову, ранее Леся Никитюк поразила длинными ногами мини-платье.
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