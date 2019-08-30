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Неслучайно: Макс Барских презентовал новый лирический сингл

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Певец рассказал о судьбоносной встрече в свежем хите.
Макс Барских - Неслучайно: премьера песни
Макс Барских - Неслучайно: премьера песни
Instagram

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Макс Барских, который ранее рассказал, почему не любит соцсети, представил новую композицию под названием “Неслучайно“. Свежий сингл появился на youtube-канале артиста в пятницу, 30 августа.

К концу лета у каждого накопились свои истории. Я хочу, чтобы ваши истории ассоциировались именно с этой песней. В моей жизни произошла неслучайная встреча с человеком, который очень вдохновил меня на написание этого трека, - рассказал певец о композиции.

На своей странице в Instagram Макс Барских опубликовал несколько коротких лирик-видео, в которых звучат отрывки его новой песни “Неслучайно“.

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За первый час после релиза сингл закрепился в топ-5 чартов iTunes пяти стран: Украины, России, Беларуси, Казахстана и Чехии.   

Накануне Макс Барских впервые прокомментировал слухи об уходе со сцены.

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Теги: Макс Барских, песня, клип
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