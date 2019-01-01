Монро, Олег Винник и Pianoбой рассказали об интересных авиаперелетах

Украинские знаменитости поделились историями, которые с ними случились в самолетах.

31 августа в нашей стране отмечают День авиации, по этому случаю журналисты программы “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Украина“, узнали, какие истории звезд, связанные с перелетами, запомнились им на всю жизнь. Оказалось, популярный певец Олег Винник имеет отношение к этому празднику.

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Постоянные перелеты ради концертов, съемок и встреч – обыденность звезд. Неудивительно, что у артистов набралось множество историй о самолетах. Например, травести-дива Монро, если имеет возможность куда-то быстро добраться машиной, а не самолетом, так и сделает. Все после одного случая, когда звезде не повезло с самолетом.

“Не кукурузник, но что-то похожее – очень старый самолет! – поделилась Монро в эфире канала “Украина“. – Я все время очень волновалась! И представьте, когда мы попали в зону турбулентности – я думала, что у меня будет инфаркт!“.

Но даже во время такого рейса был приятный момент – стюард!

“Он был такой, как в романах Даниэлы Стил...“, – комментирует Монро.

Монро пресс-служба

Дмитрий Шуров обожает перелеты, но однажды музыкант считал минуты до приземления.

“Однажды я уснул в самолете и мне приснилось, что я уснул в самолете и там начал плакать, но самолет был не простой, а стеклянный... – рассказал Pianoбой Дмитрий Шуров в программе “Ранок з Україною“. – Я проснулся в реальности в абсолютно холодном самолете и абсолютно холодном поту, было очень страшно!“.

Pianoбой пресс-служба

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Но не от всех историй о самолетах звезд бросает в холодный пот. Например, если ты известный артист, твоим фанатом может оказаться не сосед, а пилот!

“Я когда-то с пилотом немного полетал. Не буду говорить на каких именно авиалиниях пилотировал, но это интересно! Кстати я мечтал увидеть, как выглядит кабина пилота“, – поделился Олег Винник в эфире канала “Украина“.

Однако пилоты – люди серьезные. Безопасность для них превыше всего! Поэтому Олег Винник в кабине был чисто в роли гостя. Однако артист не скрывает восторга профессии пилота.

“Нет-нет, я не рулил. Но убедился, что это очень крутая профессия и очень серьезная!“ –признается артист.

Олег Винник пресс-служба

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Звезды уверены – чем чаще летаешь, тем меньше волнуешься. А еще артисты советуют на полет посмотреть по-новому.

“Каждый раз, когда ты решаешь открыть для себя что-то новое, рискнуть, ты оказываешься без земли под ногами, ты летишь. Это можно сравнить с самолетом“, – комментирует Дмитрий Шуров.

Ранее сообщалось, что Олег Винник станет ведущим второго эфира шоу “Танці з зірками 2019“.