Культовая украинская хип-хоп группа "Танок та Майдані Конґо" выступила в Киеве.

Легендарные "ТНМК" под симфонический оркестр спели с Винником, Вакарчуком и Хлывнюком пресс-служба

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Культовая украинская хип-хоп группа “Танок та Майдані Конґо“ 28 августа дала последний концерт программы “Симфо хип-хоп“. С ней музыканты впервые выступили шесть лет назад и она сразу нашла отклик в сердцах поклонников.

Легендарные "ТНМК" под симфонический оркестр спели с Винником, Вакарчуком и Хлывнюком пресс-служба

С тех пор лидеры “ТНМК“ Олег “Фагот“ Михайлюта и Александр “Фоззи“ Сидоренко в сопровождении симфонического оркестра объездили много украинских городов и, наконец, решили поставить программу на паузу, в последний раз сыграв ее в Киеве.

Легендарные "ТНМК" под симфонический оркестр спели с Винником, Вакарчуком и Хлывнюком пресс-служба

Коллектив собрал ценителей своей музыки на арт-заводе “Платформа“, где устроил масштабную симфо-вечеринку со множеством приятных сюрпризов.

Легендарные "ТНМК" под симфонический оркестр спели с Винником, Вакарчуком и Хлывнюком пресс-служба

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На концертной площадке выступили хорошие друзья Фоззи и Фагота, “мастодонты“ украинского шоу-бизнеса - лидер группы “Бумбокс“ Андрей Хлывнюк, фронтмен Pianoбой Дмитрий Шуров. Не прошел концерт без молодых звезд, которые сейчас уверенно развивают украинский рэп и хип-хоп. Это alyona alyona, дуэт YUKO, Alina Pash и YARMAK.

Легендарные "ТНМК" под симфонический оркестр спели с Винником, Вакарчуком и Хлывнюком пресс-служба

Настоящим сюрпризом для присутствующих стало выступление похитителя сердец украинок Олега Винника. Вместе с “ТНМК“ он исполнил трек “Гранули“. Ну а special guest вечера, имя которого группа держала до последнего в тайне, стал сам лидер “Океану Ельзи“ Святослав Вакарчук и музыкант группы Денис Дудко. С “ТНМК“ они спели лирическую композицию “Восени“.

Легендарные "ТНМК" под симфонический оркестр спели с Винником, Вакарчуком и Хлывнюком пресс-служба

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В сопровождении симфонического оркестра “Слобожанский“ группа представила как легендарные хиты “Я бачу сни“, “Та ти шо“, “Проїхали“, “Мушу йти“ так и композиции, которые зазвучали по-новому благодаря симфо-обработке - это “Робот“, “Клоуни“ и многие другие.

Легендарные "ТНМК" под симфонический оркестр спели с Винником, Вакарчуком и Хлывнюком пресс-служба

В течение почти двух с половиной часов “ТНМК“ вживую пел свои бессмертные хиты, Фоззи шутил, а Фагот аккомпанировал звездным коллегам на деревянном духовом музыкальном инструменте, название которого и взял музыкант в качестве псевдонима - фагот. Кстати, об этом пошутил Фоззи, который сказал, что “Наконец-то Фагот взял себя в руки“.

Легендарные "ТНМК" под симфонический оркестр спели с Винником, Вакарчуком и Хлывнюком пресс-служба

Как и надеялись поклонники, вечер завершился культовой композицией “ТНМК“ “Зроби мені хіп-хоп“, которую вместе с группой исполнили Alina Pash и alyona alyona.

Легендарные "ТНМК" под симфонический оркестр спели с Винником, Вакарчуком и Хлывнюком пресс-служба

Выступление “ТНМК“ был настолько душевным и наполненным положительной энергетикой, что поклонники бурными аплодисментами еще долго не хотели отпускать кумиров со сцены.

Легендарные "ТНМК" под симфонический оркестр спели с Винником, Вакарчуком и Хлывнюком пресс-служба

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