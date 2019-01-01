Кирстен Данст получила именную звезду на голливудской Аллее славы

Кирстен Данст впервые показала публике сына во время торжественной церемонии открытия звезды на голливудской Аллее славы.

Популярная американская актриса, продюсер и режиссер Кирстен Данст стала обладательницей именной звезды на Аллее славы в Голливуде.

Читай также: Даже за $10 миллионов: Кирстен Данст отказалась худеть ради кино

На торжественную церемонию открытия, которая состоялась в четверг, 29 августа, 37-летная артистка пришла со своим мужем возлюбленным, 31-летним актером Джесси Племонсомом и годовалым сыном Эннисом. Отметим, что Данст впервые взяла сына на светское мероприятие.Также поздравить актрису прибыли ее родители, брат и подруга, режиссер София Коппола.

Сын Кирстен Данст Getty Images

Для мероприятия Кирстен выбрала светлое платье на бретельках от Chanel, которое дополнила белыми босоножки и массивными серьгами.

Напомним, ранее именную звезду на Аллее славы в Голливуде получила актриса Энн Хэтэуэй.