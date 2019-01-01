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Кирстен Данст получила именную звезду на голливудской Аллее славы

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Кирстен Данст впервые показала публике сына во время торжественной церемонии открытия звезды на голливудской Аллее славы.
Кирстен Данст получила именную звезду на голливудской Аллее славы
Кирстен Данст получила именную звезду на голливудской Аллее славы
Getty Images

Популярная американская актриса, продюсер и режиссер Кирстен Данст стала обладательницей именной звезды на Аллее славы в Голливуде.

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На торжественную церемонию открытия, которая состоялась в четверг, 29 августа, 37-летная артистка пришла со своим мужем возлюбленным, 31-летним актером Джесси Племонсомом и годовалым сыном Эннисом. Отметим, что Данст впервые взяла сына на светское мероприятие.Также поздравить актрису прибыли ее родители, брат и подруга, режиссер София Коппола. 

Сын Кирстен Данст
Сын Кирстен Данст
Getty Images

Для мероприятия Кирстен выбрала светлое платье на бретельках от Chanel, которое дополнила белыми босоножки и массивными серьгами.

Напомним, ранее именную звезду на Аллее славы в Голливуде получила актриса Энн Хэтэуэй.

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Теги: Кирстен Данст, Аллея славы в Голливуде
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Источник: Ivonа bigmir)net

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