Премьера "МастерШеф-9": на кастинг придет травести-дива

30 августа в эфире телеканала СТБ стартует долгожданный 9-й сезон шоу “МастерШеф“. Теперь программа выходит по пятницам в 19:00.

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Судьи Эктор Хименес-Браво, Елизавета Глинская и Владимир Ярославский проведут кастинг среди всех желающих попасть на проект. Условия неизменны, как и восемь лет назад: за 45 минут аматор должен приготовить вкусное качественное хорошее блюдо. Если как минимум двое судей скажут “да“, человек получит белый фартук. А это – следующий этап отбора и шанс пройти в двадцатку девятого сезона.Часто люди мечтают попасть в “МастерШеф“, чтобы кардинально изменить свою жизнь. В этом году потомственный военный, food-фотограф и даже машинист электропоезда захотят оставить свои профессии в прошлом. Но один из участников окажется самым уникальным за все сезоны “МастерШеф“. Он артист травести-шоу!

“Я занимаюсь этим делом уже 11 лет. Моего персонажа зовут Лолита Амбер – это маленькая интересная девушка, никаких извращений. Я понимаю, кто такая Лолита, а кто я. Если человек отделяет своего персонажа от собственного “я“ – это нормально. К тому же, моя семья относится ко мне и к моей профессии отлично. Это же мои родители!“ - рассказывает участник.

Лолита Амбер пресс-служба

Лолита Амбер пресс-служба

Кстати, Эктор Хименес-Браво говорит, что кастинг 9-го сезона ему запомнился и понравился больше, чем отборы в предыдущие годы.

Удастся ли травести-артисту пройти кастинг, и кто еще сумеет попасть на проект, увидим 30 августа в 19:00 на канале СТБ.

Ранее мы публиковали подборку кулинарных лайфхаков от участников шоу “МастерШеф. Профессионалы“.