Стали известны даты премьеры проектов нового телесезона на "1+1"

Узнайте, какие шоу можно будет посмотреть этой осенью на канале "1+1".

На 1+1 стартует новый телевизионный сезон, в котором зрителей ждут продолжения уже полюбившихся проектов и неожиданные премьеры. Телеканал раскрыл подробности, какие программы появятся в эфире уже скоро.

Читай также: “Танці з зірками 2019“: где и когда смотреть второй выпуск онлайн

Так, в последний день лета, 31 августа, в 21:30 на 1+1 состоится премьера нового сезона юмористического проекта “Женский Квартал“, съемки которого проходили в Турции и солнечной Одессе. Девушки-участницы предстанут в обновленных образах ‒ изменят черные платья и костюмы на легкие наряды белого цвета, подчеркивая свою женственность. Они будут шутить о женской дружбе и семейных отношениях. Также на сцене “Женского Квартала“ в неожиданных амплуа появляться известные звезды, среди которых ‒ Оля Полякова, Наталья Могилевская, Лайма Вайкуле.

Женский квартал пресс-служба

2 сентября в 9:30 телеканал представляет премьерный выпуск нового проекта “Життя відомих людей“, который будет выходить по будням. Это своеобразный телевизионный журнал, в котором покажут эксклюзивные истории из жизни знаменитостей: звезд шоу-бизнеса, спортсменов, политиков и бизнесменов ‒ людей, которых знают в Украине и мире, которые являются завсегдатаями красных дорожек. Команда проекта расскажет об их взлетах и ​​падениях, о драмах в личной жизни и скандалах, которые стали достоянием общественности. Ведущие программы ‒ певица и участница “Танців з зірками“ TAYANNA, а также актер и телеведущий Богдан Юсипчук. А героями первого выпуска станут Вахтанг Кикабидзе, Маша Ефросинина, Камалия и Alyosha.

Життя відомих людей пресс-служба

Читай также: “Танці з зірками 2019“: названо имя ведущего второго эфира

Также 2 сентября в 22:45 после непродолжительного летнего отпуска в эфир возвращается программа “Гроші“. В новом сезоне программы зрителей ждут еще больше журналистских расследований и разоблачения топ-коррупции в высших эшелонах власти. В премьерном выпуске обновленной программы журналисты “Грошей“ покажут ряд расследований о новых народных депутатах - какие скелеты в шкафах они скрыли, заходя в Раду? Не обойдут вниманием и старых политиков - в программе покажут, кто из топ-чиновников и как вывел из бюджета почти два миллиарда гривен. Главной интригой остается - кто заменит Александра Дубинского и будет новым ведущим “Грошей“. Это станет известно уже во время выпуска 2 сентября.

Гроші пресс-служба

3 сентября в 22:45 зрители канала увидят продолжение 14 сезона реалити-шоу “Міняю жінку“, проекта-долгожителя, который имеет наибольшее количество сезонов среди всех продуктов 1+1. В новых выпусках зрителей ждут обмены, которые ломают стереотипы, а участников ‒ бурные испытания новыми семьями, которые шокируют своими традициями. Напомним, по условиям проекта, две женщины меняются семьями на 6 дней. В течение первых трех героини живут по правилам временной семьи, а в последующие - диктуют свои законы. На седьмой день две семьи встречаются, чтобы поделиться впечатлениями от такого эксперимента.

Міняю жінку пресс-служба

Читай также: “Зважені та щасливі“ 9 сезон: 1 выпуск смотреть онлайн

4 сентября в 22:45 на “1+1“ стартуют новые серии бразильского сезона экстремального трэвел-проекта “Мир наизнанку“, в котором телезрители увидят продолжение приключений Дмитрия Комарова и Александра Дмитриева в Бразилии. Ведущий отправится в увлекательное недельное путешествие дикими джунглями, чтобы найти одно из самых изолированных в мире древних племен яномама. Также Дмитрий Комаров побывает в сердце главного карнавала страны в Рио-де-Жанейро, испытывает на себе особенности охоты на гигантских крабов в мангровых лесах и попробует шокирующие деликатесы местного населения. Между тем, самый популярный путешественник уже отправился в новую экспедицию. Но пока держит в тайне название страны.

Світ навиворіт пресс-служба

Самое рейтинговое общественно-политическое ток-шоу страны “Право на владу“ также возвращается в эфир ‒ с 5 сентября в 22:30. В новом сезоне зрителей ждет обсуждение самых резонансных и важных политических тем недели вместе с политиками, экспертами и журналистами. Ведущая ток-шоу - Наталья Мосейчук.

Право на владу пресс-служба

Читай также: В “Наречена для тата“ появится новый герой: что известно о четвертом отце-одиночке

Также на 1+1 стартует новый сезон любимого зрителями кулинарного шоу “Їмо за 100“, которое будет выходить с 7 сентября в 10:00 каждую субботу. Неизменный ведущий Алексей Душка со своими звездными гостями продолжит готовить в эфире невероятные блюда всего за 100 гривен. В этом сезоне, как обещает фуд-эксперт, они будут еще проще и еще вкуснее. Традиционно гостьями кухни Алексея станут украинские звезды, которые поделятся своими секретами, традициями и курьезными случаями из жизни. В этом году, в частности, героями программы станут актеры сериала “Школа“ Никита Вакулюк и Янина Андреева, ведущая “Сніданку з 1+1“ Неля Шовкопляс, а также певица Светлана Тарабарова.

Їмо за 100 пресс-служба

Напомним, ранее мы писали, о том какие телешоу и сериалы выйдут на канале СТБ осенью 2019.