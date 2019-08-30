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День рождения Камерон Диас: Лучшие фильмы голливудской красотки

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Сегодня актрисе Камерон Диас исполняется 47 лет.
День рождения Камерон Диас: Лучшие фильмы голливудской красотки
День рождения Камерон Диас: Лучшие фильмы голливудской красотки
Getty Images

Сегодня, 30 августа, американская актриса и модель Камерон Диас отмечает 47-й день рождения.

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Будущая артистка начала свою звездную карьеру с работы моделью. В 16 лет она подписала контракт с модельный агентством “Elite“. Девушка рекламировала товары таких брендов, как Levi’s, Calvin Klein и др.

В кино именинница стала известной в 1990-х годах после роли в фильме “Маска“. Сейчас на ее счету более 50-ти кинолентах разных жанров, среди которых и романтические комедии, и мелодрамы, и боевики. А в 36 лет Кэмерон Диас получила именную звезду на голливудской Аллее Славы.

В честь дня рождения актрисы Ivona подготовила подборку лучших фильмов с участием именинницы.

  • Маска

  • Свадьба лучшего друга

  • Все без ума от Мэри

  • Быть Джоном Малковичем

  • Ангелы Чарли, Ангелы Чарли: Только вперед

  • Ванильное небо

  • Банды Нью-Йорка

  • Отпуск по обмену

  • Однажды в Вегасе

  • Мой ангел-хранитель

  • Чего ждать, когда ждешь ребенка

  • Другая женщина

  • Энни

Ранее свой 61-й день рождения мог бы отпраздновать Майкл Джексон. Смотри подборку его лучших клипов.

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Теги: Камерон Диас
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  30.08.2019, 11:20
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гость
Забыли фильм "Очень плохая училка", это звездная роль, смешная и сексуальная в одном.
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