В "Наречена для тата" появится новый герой: что известно о четвертом отце-одиночке

Премьера нового сезона проекта “Наречена для тата“ состоится во вторник, 3 сентября.

Во вторник, 3 сентября в 19:00, зрители телеканала СТБ познакомятся с четвертым героем романтического реалити “Наречена для тата“. Им станет 31-летний Андрей Павлюк, отец пятилетнего сына Аристарха. Что известно об участнике проекта – узнайте прямо сейчас.

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Андрей Павлюк родом из Житомира, живет в Киеве. Имеет собственный бизнес по изготовлению и продажи камня.

Познакомился со своей будущей женой, когда ему было 20 лет. Уже на следующей день после знакомства произошел первый поцелуй, а через несколько месяцев пара начала жить вместе. Еще через год – сыграла свадьбу. И Андрей, и его жена хотели ребенка. Однако забеременела супруга не сразу. Когда мужчина узнал, что у него будет именно сын, был на седьмом небе от счастья, так как очень хотел мальчика.

Андрей Павлюк пресс-служба

Но после рождения Аристарха в семье начались конфликты – Андрей, понимая, что у него теперь есть ребенок, начал много работать и ездить в командировки. Он хотел, чтобы его сын жил в финансовом достатке. Жена это не приветствовала, так как требовала больше внимания к себе. На этой почве женщина постоянно устраивала скандалы и истерики. В итоге супруга предложила Андрею расстаться. Мужчина, понимая, что скандалов у него с женой больше чем приятных моментов, согласился.

“Последние годы у нас не было общих интересов. Я смело могу сказать, что мы перестали любить друг друга“, – признается молодой отец.

Андрей верит, что проект “Наречена для тата“ поможет ему встретить ту единственную, которая будет любить его и сына. Хотя, по словам героя, найти общий язык с Аристархом сложно, и это будет целое испытание для девушки.

Андрей Павлюк с сыном пресс-служба

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Заполняя анкету, перед участием в проекте, в графе “желаемый возраст второй половинки“ Андрей написал, что ему не принципиально, сколько лет будет невесте. Когда же на встречу к нему придет женщина практически вдвое старше, мужчина потеряет дар речи, ведь такого он точно не ожидал…

Действительно ли возраст не имеет значения и что получится из знакомства новоиспеченной пары – узнайте во вторник, 3 августа в 19:00, на СТБ.

Ранее мы писали о первых трех участниках реалити “Наречена для тата“.