Ведущий рассказал, каким будет 14 сезон программы и какие острые темы поднимут в эфире .

Михаил Присяжнюк: "Один за всех" продолжит бороться за справедливость пресс-служба

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1 сентября в 20:00 на СТБ зрители увидят премьеру нового сезона остросоциального ток-шоу “Один за всех“. Ведущий проекта Михаил Присяжнюк рассказал, каким будет 14 сезон, почему некоторые истории даются ему сложнее остальных и какими результатами проекта он гордится.

Команда остросоциального ток-шоу продолжит помогать тем, кто в этом нуждается. В студии проекта прозвучат новые сложные истории героев, а ведущий и эксперты сделают все возможное, чтобы разобраться в ситуации и помочь. Теперь “Один за всех“ будет выходить раньше привычного времени – по воскресеньям в 20:00.

Михаил Присяжнюк: "Один за всех" продолжит бороться за справедливость пресс-служба

Читай также: “Наречена для тата“: знакомимся с участницами 2 сезона реалити В новом сезоны мы сконцентрируемся на семейных драмах. Конечно, мы продолжим браться за резонансные и острые темы, но семейных вопросов в 14 сезоне станет больше. Речь о конфликтных ситуациях, “дележке“ детей и подобных моментах. Мы уже записали несколько программ, и сезон уже отличился для меня непростыми темами. Я, как отец двоих детей, очень близко воспринимаю, когда от ненадлежащего обращения взрослых или родителей страдают малыши. Кроме того, в таких историях на нас с командой лежит большая ответственность, ведь мы влияем на судьбы еще совсем маленьких людей, - комментирует Михаил Присяжнюк.

Михаил Присяжнюк: "Один за всех" продолжит бороться за справедливость пресс-служба

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Телеведущий уверен, что в 14 сезоне команде удастся добиться новых успехов и продолжить помогать тем, кому это необходимо.

Мы делаем все возможное, чтобы получить реальный результат. К сожалению, не всегда получается показать его в конце программы, потому что на наши командировки, ответы правоохранительных органов и их действия часто уходит далеко не одна или две недели. Я горжусь нашими достижениями, ведь знаю, что мы победили. Например, в истории минувшего сезона о жестоком избиении родителями своей же полуторагодовалой дочери. Они пытались обвинить в произошедшем друг друга и убедить всех, что девочка просто выпала из кроватки. Но нам удалось добиться правды – отец признался, что именно он виноват. Прямо в студии я попросил нашего постоянного эксперта, адвоката Сергея Костыру, вызвать правоохранителей. Мы зафиксировали признание и передали все обстоятельства по делу местным властям. Уже на следующий день наша команда отправилась в командировку. Я посетил службу по делам детей, там был поставлен вопрос не только о лишении родительских прав, но и об изъятии из горе-семьи еще одного ребенка, который также страдал от насилия. Родители привлекутся к ответственности, а здоровью деток сейчас ничего не угрожает – это наша огромная победа. “Один за всех“ продолжит бороться за справедливость в новом сезоне!, - уверяет ведущий.

Смотрите премьерные выпуски “Один за всех“ с 1 сентября по воскресеньям, в 20:00 на СТБ.

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