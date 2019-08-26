Украинка Таня Муиньо сняла клип для Кэти Перри - видео

Украинский режиссер Таня Муиньо сняла видеоклип для американской певицы Кэти Перри.

Известный украинский клипмейкер Таня Муиньо стала режиссером новой видеоработы американской исполнительницы Кэти Перри. Муиньо снимала ролик на коипозицию “Small Talk“, тизеры которого Перри опубликовала на своем YouTube-канале и на странице в Instagram.

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В тизерах можно увидеть, как Пэрри Перри обсуждает с Муиньо процесс съемок нового клипа. В частности Кэтти говорит, что хочет снят смешное видео об отношениях. Также артистка заявляет, что планирует задействовать в видео собак. Премьера ролика должна состоятся уже завтра, 30 августа.

Отметим, что Таня Муиньо известна своим сотрудничеством с такими исполнителями, как Монатик, “Время и Стекло“, Настя Каменских и Скриптонит.

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