Украинка Таня Муиньо сняла клип для Кэти Перри - видео
Известный украинский клипмейкер Таня Муиньо стала режиссером новой видеоработы американской исполнительницы Кэти Перри. Муиньо снимала ролик на коипозицию “Small Talk“, тизеры которого Перри опубликовала на своем YouTube-канале и на странице в Instagram.
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В тизерах можно увидеть, как Пэрри Перри обсуждает с Муиньо процесс съемок нового клипа. В частности Кэтти говорит, что хочет снят смешное видео об отношениях. Также артистка заявляет, что планирует задействовать в видео собак. Премьера ролика должна состоятся уже завтра, 30 августа.
Отметим, что Таня Муиньо известна своим сотрудничеством с такими исполнителями, как Монатик, “Время и Стекло“, Настя Каменских и Скриптонит.
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