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Украинка Таня Муиньо сняла клип для Кэти Перри - видео

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Украинский режиссер Таня Муиньо сняла видеоклип для американской певицы Кэти Перри.
Украинка Таня Муиньо сняла клип для Кэти Перри - видео
Украинка Таня Муиньо сняла клип для Кэти Перри - видео
instagram.com/katyperry

Известный украинский клипмейкер Таня Муиньо стала режиссером новой видеоработы американской исполнительницы Кэти Перри. Муиньо снимала ролик на коипозицию “Small Talk“, тизеры которого Перри опубликовала на своем YouTube-канале и на странице в Instagram. 

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В тизерах можно увидеть, как Пэрри Перри обсуждает с Муиньо процесс съемок нового клипа. В частности Кэтти говорит, что хочет снят смешное видео об отношениях. Также артистка заявляет, что планирует задействовать в видео собак. Премьера ролика должна состоятся уже завтра, 30 августа.

Отметим, что Таня Муиньо известна своим сотрудничеством с такими исполнителями, как Монатик, “Время и Стекло“, Настя Каменских и Скриптонит.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This isn't the relationship video you think it is 🐶 💔

Допис, поширений KATY PERRY (@katyperry)

Ранее мы составили ТОП-5 лучших клипов Тани Муиньо.

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Теги: Таня Муиньо, Кэти Перри
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Источник: Ivonа bigmir)net

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