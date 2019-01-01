Украинские артисты удостоились высоких государственных наград.

Олег Скрипка стал "Рыцарем", а Тоня Матвиенко задумалась о пенсии пресс-служба

В Мариинском дворце на торжественной церемонии военным и артистам раздали награды. Журналисты программы “Ранок з Україною“ на канале “Украина“ поздравили артистов и узнали, почему Тоня Матвиенко сначала награду приняла за шутку и что Олег Скрипка попробовал впервые в жизни.

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Олега Скрипку поставили на колени, а Тоня Матвиенко задумалась о пенсии. На самом деле артисты удостоились высоких государственных наград. Олег Скрипка получил награду – саблю. И уже даже знает, где хранить ее.

“Я держу в руках, возможно, первое холодное оружие. И вообще первое оружие, которое я имею, и оно именное! – поделился лидер группы “Вопли Видоплясова“ Олег Скрипка в эфире канала “Украина“. – У меня все заставлено аппаратурой: микрофонами и колонками. Где-то среди всего этого она и найдет свое место».

Артиста поразила не только красавица-сабля, но и нечто гораздо важнее.

“Я посвящен в рыцари настоящими героями Украины, людьми, которые воевали на фронте“, –поделился Олег Скрипка.

Олег Скрипка пресс-служба

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В этот же день награду получила и Тоня Матвиенко. Звезду отметили “Орденом Королевы Анны “Честь Отечества“. Певица настолько разволновалась, что не могла подобрать слов. Даже спросила в шутку: “Еще раз, я что-то перетанцевала?“.

“Я думала, что это, как всегда, шутят“, – комментирует Тоня Матвиенко в программе “Ранок з Україною“.

О том, что ее ждет награда, Тоня узнала во время отдыха. И сначала решила, что над ней кто-то пошутил. Но собеседник убедил певицу, что дело серьезное.

“У меня есть еще одна награда и так как мой собеседник ее вспомнил, я подумала: “Значит это не “развод“, – смеясь, рассказала Тоня Матвиенко. – Это невероятно приятно! Я даже расчувствовалась! Но теперь я готова, все – я еду в тур!“.

Тоня Матвиенко пресс-служба

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По словам звезды, некоторые звание для артиста имеют сугубо практическое значение. Например, Тоня мечтает получить звание Заслуженной артистки Украины.

“Заслуженная – в наше время это, возможно, не так важно, но как говорит мама: “Пенсию тебе когда-то придется получать“, – поделилась Тоня Матвиенко.

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