Огромный торт и адская тренировка: Чем удивит первый выпуск "Зважених та щасливих"

29 августа на канале СТБ состоится премьера 9 сезона проекта "Зважені та щасливі".

Уже сегодня 29 августа в 19:00 стартует девятый сезон самого весомого проекта страны “Зважені та щасливі“. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. Диетолог – Светлана Фус. Психолог – Анна Кушнерук. 9 одиноких девушек и 9 одиноких парней приезжают на проект, чтобы избавиться от лишнего веса и одиночества. Но никто из них не подозревает, что уже на первой неделе им предстоит объединиться в пары для дальнейшего пребывания в шоу. Они получат то, о чём мечтали всю жизнь – партнёра. Но удастся ли героям, у которых никогда не было успешного опыта построения отношений с противоположным полом, найти общий язык?

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Первый конкурс сезона пройдет на Контрактовой площади. Участники увидят конструкцию в виде огромного трёхъярусного торта, на которую им предстоит как можно быстрее взобраться, помогая друг другу в парах.

“После конкурса болело все: руки, ноги, спина. Но тренеры нам помогали, спокойно советовали, как лучше действовать. Не кричали, а продумывали стратегию вместе с нами“, - комментировали участники после прохождения конкурса.

После конкурса уставшие участники узнают, что они всё ещё не едут домой, так как состоится первая тренировка. Участникам предстоит наполнить двухлитровую колбу собственным потом. Команда Марины или Иракли, которая сделает это быстрее, заселиться в комфортный дом. Проигравшие будут жить в спортзале, пока не “дожмут“ оставшиеся капли в колбу.

"Зважені та щасливі" пресс-служба

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Также зрители познакомятся с историей Коли Ворошнова, победителя первого сезона, который снова набрал лишние килограммы. Он пришел на проект с весом 220 кг. Но есть участник, который тяжелее Николая – второй Коля с весом 223 кг. Как он набрал такой вес и почему пришел на проект? Невероятно откровенное признание Алены Гребенюк и трогательная история модели XL Римы Пенджиевой. Новые истории, первый конкурс и первый выбывший участник, уже сегодня в “Зважених та щасливих“ на телеканале СТБ в 19:00.

"Зважені та щасливі" пресс-служба

Напомним, ранее мы писали о новых участниках проекта “Наречена для тата“.