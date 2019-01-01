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Макс Барских впервые прокомментировал слухи об уходе со сцены

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Украинский певец Макс Барских анонсировал выход нового сингла.
Макс Барских впервые прокомментировал слухи об уходе со сцены
Макс Барских впервые прокомментировал слухи об уходе со сцены
пресс-служба

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Популярный украинский исполнитель Макс Барских в новом интервью для журнала Cosmopolitan опроверг информацию о скором завершении музыкальной карьеры и анонсировал выход нового сингла. Премьера запланирована на 30 августа. 

“В мире медиа слова любят трактовать в удобных для издания формах, чтобы привлечь больше внимания и повысить рейтинги. Фраза была вырвана из контекста. Уходить со сцены я не собираюсь. Музыка — моя жизнь, и без неё мне сложно представить свои будни. Я говорил о масштабном туре “Неземная“, который состоится в 2020 году. Мы посетим более 20 стран, планируем дать больше 100 концертов, поэтому в любом случае мне будет необходим отдых после. Хочу посвятить время себе, восстановиться, найти дыхание для нового витка в творчестве“, - рассказывает Барских.

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И в качестве утешительного подарка своим поклонникам в канун уходящего лета артист представит новый сингл “Неслучайно“, релиз которого состоится уже через два дня на всех цифровых площадках мира. 

Напомним, ранее Макс Барских рассказал, почему не любит соцсети.

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Теги: Макс Барских
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Источник: Ivonа bigmir)net

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