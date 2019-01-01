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"Следствие ведут экстрасенсы": цветы от покойницы и смертоносная любовь

Спецтема: ТВ и телешоу
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Новые выпуски телепроекта о мистической любви выйдут 28 августа.
"Следствие ведут экстрасенсы": цветы от покойницы и смертоносная любовь
"Следствие ведут экстрасенсы": цветы от покойницы и смертоносная любовь
пресс-служба

Сегодня, 28 августа в 20:00, зрители СТБ увидят второй премьерный выпуск нового сезона мистического реалити “Следствие ведут экстрасенсы“, посвящённый таинственной истории любви. Ясновидящие Ольга Калинова и Жанна Шулакова попробуют помочь Анне из Кривого Рога, которая уверена: ее покойный отец хочет забрать ее с собой на тот свет. Действительно ли все ко всем трагическим событиям в ее жизни причастен родной человек и причем здесь покойница с венком на голове, которую почувствуют экстрасенсы – узнайте совсем скоро!

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Ежедневно в редакцию проекта поступают сотни обращений со всего мира с мольбами о помощи. Но письмо от Анны Горячевой просто ошарашил всю команду “Следствия“.

“Умоляю, помогите! Меня пытается убить привидение родного отца!“написала встревоженная женщина.

Редакторы сразу связались с Анной.  Выяснилось, что после похорон дух отца каждую ночь до смерти пугает женщину.

“Спишь, просыпаешься и над тобой вот так, впритык прямо, в лицо дышат. У меня был мандраж. Очень страшно“, – рассказывает Анна.

Женщина на грани нервного срыва. Она считает, что после смерти ее отец стал духом-убийцей! Ведь каждый раз, когда он приходит, женщина оказывается в опасности. Сначала просто посреди улицы она упала в канализационный люк. Говорит, лишь чудом не свернула себе шею. Затем Анну едва не раздавили неисправные двери лифта.  После чего на нее упала кастрюля с кипятком. Женщина попала в больницу. А самое ужасное произошло неделю назад: на пешеходном переходе Анну сбил мотоцикл!

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Казалось бы, это просто ужасное стечение обстоятельств. Однако Анна уверена, что все не просто так. Ведь призрак отца так же приходил и к ее старшей сестре Любе, которая сейчас мертва. Беременную двойней женщину прямо посреди города до смерти забил какой-то незнакомец. Аня смотрела в глаза старшей сестры, которая умирала. Люба прошептала ей страшные слова: “ты – следующая“.

Экстрасенс Ольга Калинова шокирует: “Мы имеем дело с настоящим наемным убийцей из потустороннего мира“.

Ольга Калинова
Ольга Калинова
пресс-служба

Экстрасенсы уверены, что семью уничтожает покойница с венком на голове.  Но кто она?  И при чем здесь жестокое изнасилование, которое почувствуют экстрасенсы? Жанна Шулакова и Ольга Калинова вызовут дух матери сестер, которая расскажет всю правду о смертоносной любви и приведет их к убийце ее семьи.

Смотрите премьерный выпуск проекта “Следствие ведут экстрасенсы“ сегодня, в 20:00 на СТБ!

Напомним, ранее мы писали о новых участниках проекта “Наречена для тата“.

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Теги: Следствие ведут экстрасенсы
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Источник: Ivonа bigmir)net

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