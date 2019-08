Новый клип Эда Ширана стремительно набирает популярность в Сети - видео

Британский певец Эд Ширан выпустил клип на песню "Take Me Back To London".

Новый клип Эда Ширана стремительно набирает популярность в Сети - видео instagram.com/teddysphotos

Популярный британский исполнитель Эд Ширан порадовал поклонников новой видеоработой. Артист представил клип на композицию “Take Me Back To London“, которая была записана с совместно с хип-хоп исполнителем Stromzy. Читай также: Эд Ширан признался, что страдает от расстройства Презентация видео состоялась 23 августа на официальном Youtube-канале Ширана. За 5 дней клип набрал шесть миллионов просмотров. В съемках клипа Эда Ширана и Stromzy также приняли участие рэпер Sir Spyro, актер Jaykae и певец Aitch. Сингл“Take Me Back To London“ вошел альбом “No.6 Collaborations Project“. Ранее сообщалось, что певец Эд Ширан побил гастрольный рекорд.

natanoel31