Новый клип Эда Ширана стремительно набирает популярность в Сети - видео

Британский певец Эд Ширан выпустил клип на песню "Take Me Back To London".

Популярный британский исполнитель Эд Ширан порадовал поклонников новой видеоработой. Артист представил клип на композицию “Take Me Back To London“, которая была записана с совместно с хип-хоп исполнителем Stromzy.

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Презентация видео состоялась 23 августа на официальном Youtube-канале Ширана. За 5 дней клип набрал шесть миллионов просмотров.

В съемках клипа Эда Ширана и Stromzy также приняли участие рэпер Sir Spyro, актер Jaykae и певец Aitch. Сингл“Take Me Back To London“ вошел альбом “No.6 Collaborations Project“.

Ранее сообщалось, что певец Эд Ширан побил гастрольный рекорд.