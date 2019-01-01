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Новый клип Эда Ширана стремительно набирает популярность в Сети - видео

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Британский певец Эд Ширан выпустил клип на песню "Take Me Back To London".
Новый клип Эда Ширана стремительно набирает популярность в Сети - видео
Новый клип Эда Ширана стремительно набирает популярность в Сети - видео
instagram.com/teddysphotos

Популярный британский исполнитель Эд Ширан порадовал поклонников новой видеоработой. Артист представил клип на композицию “Take Me Back To London“, которая была записана с совместно с хип-хоп исполнителем Stromzy.

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Презентация видео состоялась 23 августа на официальном Youtube-канале Ширана. За 5 дней клип набрал шесть миллионов просмотров.

В съемках клипа Эда Ширана и Stromzy также приняли участие рэпер Sir Spyro, актер Jaykae и певец Aitch. Сингл“Take Me Back To London“ вошел альбом “No.6 Collaborations Project“. 

Ранее сообщалось, что певец Эд Ширан побил гастрольный рекорд.

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Теги: Эд Ширан
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Источник: ivona.bigmir.net

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