Певец Павел Зибров рассекретил бюджет серебряной свадьбы.

Павло Зибров рассказал, во сколько обошлась ему вторая свадьба пресс-служба

Павел и Марина Зибровы повторно женились на серебряную годовщину свадьбы. Гуляли вторую церемонию 25 августа, в 60-летний юбилей Марины. О том, в какую сумму обошелся семье праздник, и кто из звездных друзей не смог присутствовать, Зибровы рассказали “Зірковому шляху“ на канале “Украина“.

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Вечеринку супруги Зибровы называют небольшой. Приглашали 60 гостей, пришло 45. Из-за концертов не смогли приехать Ирина Билык и Гарик Кричевский, а композитор Юрий Рыбчинский, который должен быть шафером - заболел. Однако, это не помешало погулять громко и недешево.

“Пока не подбивали, но думаю, где-то 150 000 грн. обойдется. Ну это мы не учитываем одежду, обувь“, - делятся супруги с “Зірковими шляхом“.

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Павел Зибров подарил жене новую машину и бриллианты. Украшения маме за папины деньги выбирала дочь Диана, она же организовала всю церемонию, и была церемонимейстером.

Ранее 61-летний Павел Зибров поделился подробностями сексуальной жизни.