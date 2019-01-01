"Антитела" в День независимости в Одессе выступили в аномальную жару и получили подарок от бойцов .

"Задыхались сначала от жары, а потом от любви к людям" - Антитіла выступили в Одессе пресс-служба

Читай также: Артем Гагарин снова запел, еще и в компании с Кошевым и Дзидзьо - видео

Аномальная жара, подарок от бойцов, шесть тысяч фонарей на стадионе “Спартак“ и Тарас Тополя в вышиванке - так группа Антитела отпраздновал День Независимости. 24 августа в городе Одесса состоялся уже четвертый концерт успешного стадионного тура Hello группы Антитела, проходит в поддержку нового одноименного альбома по городам Украины.

"Задыхались сначала от жары, а потом от любви к людям" - Антитіла выступили в Одессе пресс-служба

В Одессе был особый концерт, поскольку пришелся на праздничный день - День Независимости. Атмосфера на стадионе была соответствующая. Многие люди на концерт пришли в вышиванках и с желто-голубыми флагами. Без сюрпризов от группы не обошлось. На масштабную, размером с пятиэтажный дом сцену лидер группы Тарас Тополя вышел в дизайнерской белой вышиванке.

"Задыхались сначала от жары, а потом от любви к людям" - Антитіла выступили в Одессе пресс-служба

Читай также: Марина и Павел Зибровы: "25 лет назад у нас не было свадьбы"

На ней было вышито символ жизни и развития - дерево, где элементы символизируют: корни - прошлое, ствол - современное, а большая крона- будущее. Одесских поклонников Антитела порадовали, исполнив песню "Завжди моя", которая является посвящением Украины и ее защитникам.

"Задыхались сначала от жары, а потом от любви к людям" - Антитіла выступили в Одессе пресс-служба

В этот вечер на стадионе “Спартак“ царила атмосфера единства. Группа в очередной раз продемонстрировал, что Антитела - более чем музыка. Поклонники подпевали каждой песне. А композиция “Будет сын“ вызвала чрезвычайную реакцию. Во время работы одновременно загорелись тысячи фонариков. Создался романтическое настроение. Следует отметить, что песня “Будет сын“ из нового альбома Hello бьет рекорды по просмотрам на официальном YouTube канале группы Антитела среди песен, которые не имеют видеоклипа.

"Задыхались сначала от жары, а потом от любви к людям" - Антитіла выступили в Одессе пресс-служба

Читай также: Настя Каменских о конкуренции на "Х-факторе": "У всех у нас одна цель" Мы задыхались сначала от жары, а потом от любви к людям, которые пришли. В Одессе была очень особая атмосфера. Так повлияло приподнятое настроение ко Дню Независимости, или, может, одесситы просто давно ждали нас на стадионах, может мы соскучились по драйву после Полтавы. А возможно все вместе. Запомнилось как все поле синхронно в такт отрывалось от земли под песню "Мы". Такого единства не было нигде - прокомментировал Тарас Тополя.

Группа Антитела также получил подарки от одесситов. На пресс-конференцию, которая проходила перед концертом, пришли бойцы одесской 28-й отдельной механизированной бригады ім. Лицарів Зимового Походу и военные 7-го отдельного полка связи. Бойцы в благодарность за активную поддержку военных во время боевых действий на востоке Украины в течение пяти лет подарили бригадный флаг и вручили группы Антителам благодарность.

Стадионный тур Hello продолжается. 17 ноября в столице состоится финальный концерт тура. Антитела всех приглашают во Дворец Спорта.

"Задыхались сначала от жары, а потом от любви к людям" - Антитіла выступили в Одессе пресс-служба

Ранее мы писали, что Лорак и Седокова похвалили концерт на День Независимости в Киеве.