Участник студии "Квартал 95" Артем Гагарин презентовал lyric-видео на трек "Танцюй, Україно".

Артем Гагарин снова запел, еще и в компании с Кошевым и Дзидзьо - видео пресс-служба

Ко Дню Независимости Украины Артём Гагарин презентовал песню-признание в любви к целой стране. А помогли ему в этом представители украинского шоу-бизнеса, спортсмены и даже специальный Зе!Гость.

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Участник студии “Квартал 95“ Артем Гагарин выпустил первый украиноязычный трек в своем репертуаре - “Танцюй, Україно“. Вторая песня-месседж впервые была представлена в 2018 на ежегодном фестивале “KvartalFEST“, который из года в год посещает более ста пятидесяти тысяч человек.

- Эта песня была написана ещё год назад, специально ко Дню Независимости. Целый год люди, слышавшие ее, спрашивали меня, где ее можно найти, скачать, но песня так и оставалась в архивах. А сейчас, мне кажется, пришло время презентовать ее публике“, - рассказывает Артем Гагарин.

Современный бит трека в сочетании с этническими мотивами однозначно делает эту песню хитовой. Сам шоумен описывает ее так: “Очень хотелось написать патриотичную песню про Украину, но без всякой “шароварщины“, чтобы она была современной, качовой, но при этом пропитанной украинским колоритом“.

В lyric-видео можно увидеть многих украинских знаменитостей, таких как: Евгений Кошевой, DZIDZIO, Юрий Ткач, Александр Пикалов, Светлана Тарабарова, группа OnIOna, Влад Яма, Александр Скичко, Юрий Корявченков, группа Magic Five, Александр Зинченко, Макс Ежов, Денис Христов, Юрий Горбунов, Евгений Кот и специальный Зе!Гость.

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Для каждого из участников подбирались тематические строки песни. Например, DZIDZIO поет о Карпатах, а юморист Юрий Ткач - о Днепре. Стоит отметить появление в видео знаменитого футболиста Александра Зинченко, который своим примером доказал, что простой украинский парень, в успех которого мало кто верил, может стать игроком основы чемпиона Англии “Манчестер Сити“. Не удивительно, что в песне он поет строки “Як зрозуміємо, що за інших ми нічим негірші“

“Танцюй, Україно“ – это трек для украинцев и про украинцев. Этот трек заставляет гордиться своей страной и не дает усидеть на месте, заставляет танцевать под звуки трембит.

Напомним, ранее мы Звезды “Квартала 95“ попрощались с еще одним актером студии - Юрием Корявченковым.