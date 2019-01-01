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Alyona Alyona стала номинанткой на престижную международную премию

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Alyona Alyona попала в список претендентов на немецкую премию Anchor.
Alyona Alyona стала номинанткой на престижную международную премию
Alyona Alyona стала номинанткой на престижную международную премию
instagram.com/alyona.alyona.official

Популярная хип-хоп и рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая ворвалась в украинский шоу-бизнес в конце прошлого года, постепенно становится известной и за границей. Так, на днях артистку номинировали на немецкую международную премию Anchor, вручение которой состоится в сентябре в Гамбурге. Об этом сообщается на сайте премии.

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28-летняя звезда попала в список претендентов на награду за популяризацию украинского языка. Как известно, Alyona Alyona исполняет свои хиты исключительно на украинском языке.

Также организаторы премии Anchor назвали артистку “украинской королевой улицы“ за то, что в своих видеоработах Alyona Alyona демонстрирует образ обычной женщины, не подверженной влиянию клише о красоте.

“Хип-хоп как сила природы: Алена Савраненко, псевдоним Alyona Alyona, читает рэп на родном языке – украинском. И то, как ее слова текут, шипят, катятся, выбиваются и мчатся, просто поражает. аyona аlyona уже является образцом в Украине“, - отмечается в сообщении.

Ранее Alyona Alyona показала, на каком месте сделала себе тату.

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Теги: alyona alyona
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Источник: Ivonа bigmir)net

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