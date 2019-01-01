"Фитоняшка" из Медфака: "Похудела, когда закончился абонемент в зал"

Звезда сериала "Медфак" Елизавета Потоцкая раскрыла секрет идеальной фигуры.

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Самая подтянутая героиня нового сериала “Медфак“, который “Дизель Студио“ сняли по заказу Нового канала, призналась, что на самом деле она… любит покушать. А вот секрет ее идеальной фигуры – в активном образе жизни.

“Как и моя сериальная героиня, я занимаюсь спортом, – рассказала актриса Елизавета Потоцкая, которая играет самую спортивную девушку в общежитии. – Я очень активная и обожаю получать адреналин, поэтому летом занимаюсь серфингом. Кстати, “серфлю“ у нас в Киеве на Днепре, и здесь же впервые встала на доску. Правда, первые мои впечатления были не очень, я нахлебалась грязной воды! А потом втянулась, и теперь не представляю жизни без этого вида спорта!“

А еще девушка много двигается, бегает по кастингам, в общем, не сидит на месте.

“Но самый эффективный способ похудеть – просто не есть после шести, – считает Лиза. – Заметила, что когда хожу в зал, много занимаюсь и правильно питаюсь, начинаю набирать массу. А когда мой абонемент закончился, я просто перестала есть вечером – и сразу похудела“.

Сериал “Медфак“ выходит в 22:00 с понедельника по четверг на Новом канале.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple выпустит сериал, который получился дороже “Игры престолов“.