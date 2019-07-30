Смена великого Арни: внебрачный сын Шварценеггера решил пойти по стопам отца

Сын актера от горничной Джозеф Баэна постоянно постит снимки в стиле великолепного папы.

Еще в 2011 году весь мир всколыхнула новость о том, что у "Железного Арни" есть внебрачный сын, который родился от связи-мезальянса Арнольда Шварценеггера с собственной прислугой Милдред Патрисией Баэна. Стоит отметить, что об отпрыске своей законной супруге Арни рассказал только после того, как покинул пост губернатора Калифорнии.

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21-летний сын легендарного бодибилдера явно решил пойти по стопам знаменитого отца, потому что постоянно выкладывает на своей страничке в Instagram фото потрясающей физической подготовки и тренировки с легендарным Шварценеггером. Джозеф Баэна твердо намерен повторить успех своего успешного отца. Уверены, у него все получится, ведь, как известно, яблочко от яблоньки...

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