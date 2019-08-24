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Самый модный купальник лета 2019: Примеряет невеста брата Джиджи Хадид

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Дуа Липа очаровала подписчиков уютным и милым бикини.
Дуа Липа в самом модном купальнике лета 2019
Дуа Липа в самом модном купальнике лета 2019
pinterest.com

Британская певица Дуа Липа на этой неделе отметила свое 24-летие и заодно похвасталась идеальной фигурой в самом модном купальнике уходящего лета. Звезда английского "Голоса" и будущая родственница одной из самых популярных и высокооплачиваемых моделей современности Джиджи Хадид опубликовала сексуальное фото с интиригующим подтекстом.

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Возлюбленная Анвара Хадида запостила кадр, на котором она запечатлена на фоне бескрайнего океана с такими же бескрайними ногами в сексуальном махровом бикини. Белоснежная ткань оттенила природную смуглость девушки и ее стройную фигуру. Дополнить комплект певица Дуа Липа решила стильными очками и косынкой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🌊💕‼️

Публикация от Dua Lipa (@dualipa)

Бикини лондонского бренда Hunza G этим летом завоевало любовь многих знаменитостей, а теперь пришел черед и певицы. Интересно, что эта модель называется Gigi в честь Джиджи Хадид. Уж не пытается ли певица поскорее очаровать непростую семью своего любимого?

Раннее мы писали о том, что в сети выложили первый кадр со съемок приквела "101 далматинец".

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Теги: Дуа Липа, купальники 2019, светская жизнь, новости шоу бизнеса, звездные новости
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Источник: ivona.bigmir.net

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