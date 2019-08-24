Самый модный купальник лета 2019: Примеряет невеста брата Джиджи Хадид

Дуа Липа очаровала подписчиков уютным и милым бикини.

Британская певица Дуа Липа на этой неделе отметила свое 24-летие и заодно похвасталась идеальной фигурой в самом модном купальнике уходящего лета. Звезда английского "Голоса" и будущая родственница одной из самых популярных и высокооплачиваемых моделей современности Джиджи Хадид опубликовала сексуальное фото с интиригующим подтекстом.

Читай также: Ротару больна: Концертный директор певицы рассказал правду о диагнозе звезды

Возлюбленная Анвара Хадида запостила кадр, на котором она запечатлена на фоне бескрайнего океана с такими же бескрайними ногами в сексуальном махровом бикини. Белоснежная ткань оттенила природную смуглость девушки и ее стройную фигуру. Дополнить комплект певица Дуа Липа решила стильными очками и косынкой.

Бикини лондонского бренда Hunza G этим летом завоевало любовь многих знаменитостей, а теперь пришел черед и певицы. Интересно, что эта модель называется Gigi в честь Джиджи Хадид. Уж не пытается ли певица поскорее очаровать непростую семью своего любимого?

Раннее мы писали о том, что в сети выложили первый кадр со съемок приквела "101 далматинец".