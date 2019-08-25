Приквел "101 далматинец": Эту актрису вы не ожидаете увидеть в роли Круэллы

Рыжая кокетка Эмма Стоун полностью перевоплотилась ради роли в фильме "Стервелла".

Киностудии Disney не может помешать выложить первый кадр своего нового фильма о легендарной злодейке Круэлле де Вилль ни то, что съемки все еще продолжаются, ни то, что сама премьера намечена лишь на май 2021 года.

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На промо-фото запечатлена главная героиня проекта в исполнении мировой звезды Эммы Стоун. Компанию же ей составили помощники Джаспер (Джоэль Фрай) и Хорас (Пол Уолтер Хаузер), а также собаки.

Действие фильма развернется в 70-х годах прошлого века в Лондоне, когда кинозлодейка была всего лишь обычной городской жительницей, не грезящей о шубах из меха редких животных и пятнистых собак. Лента раскроет главную трагедию Эстеллы и покажет человека, который навсегда изменил ее отношение к миру.

Режиссерское кресло проекта занял Крэйг Гиллеспи, постановщик черной комедии "Тоня против всех".

Раннее мы писали о том, что Надя Дорофеева выложила в Instagram фото, где певица запечатлена с неоднозначным жестом.