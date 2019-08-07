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Ротару больна: Концертный директор певицы рассказал правду о диагнозе звезды

Комментариев: 1
Сергей Лавров прокомментировал ситуацию по поводу здоровья певицы.
Вся правда о диагнозе Софии Ротару
Вся правда о диагнозе Софии Ротару
pinterest.com

Не так давно в сети начали появляться шокирующие сведения о том, что 72-летняя народная артистка СССР и Герой Украины София Ротару неизлечимо больна. Многие приписывали ей онкологию и даже утверждали, что сейчас популярная певица находится на лечении в одной из частных клиник аннексированного Крыма. 

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Концертный директор певицы Сергей Лавров опроверг выдумки и слухи, рассказав, что на самом деле Ротару прекрасно себя чувствует, а в Крыму, где у нее есть дача и семейный бизнес, в этом году даже не появлялась. Он добавил, что на данный момент певица живет в Киеве, а всяческие проблемы, связанные с ее здоровьем, предпочитает решать не на юге Украины, а в Германии.
К тому же совсем недавно появилась информация о том, что Ротару завела себе любовника, который на 33 года моложе нее. Правда это или нет утверждать не станем, но с таким рвением к жизни, болезни Софье Михайловне точно не страшны.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

Раннее мы писали о том, что певица Тейлор Свифт впервые за три года прокомментировала свои отношения с избранником.

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Теги: София Ротару, светская жизнь, новости шоу бизнеса, звездные скандалы, жизнь звезд
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  26.08.2019, 15:01
Оценка:  0
гость
Что значит "завела любовника"? Заводят кота или собаку. Не пойму, кому нужны эти дешёвые сплетни? Спросите у своих мам, бабушек, НУЖНЫ ли в 72 года ЛЮБОВНИКИ?)) Вот кто постоял рядом - тот и "любовник"!
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