Ротару больна: Концертный директор певицы рассказал правду о диагнозе звезды

Сергей Лавров прокомментировал ситуацию по поводу здоровья певицы.

Не так давно в сети начали появляться шокирующие сведения о том, что 72-летняя народная артистка СССР и Герой Украины София Ротару неизлечимо больна. Многие приписывали ей онкологию и даже утверждали, что сейчас популярная певица находится на лечении в одной из частных клиник аннексированного Крыма.

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Концертный директор певицы Сергей Лавров опроверг выдумки и слухи, рассказав, что на самом деле Ротару прекрасно себя чувствует, а в Крыму, где у нее есть дача и семейный бизнес, в этом году даже не появлялась. Он добавил, что на данный момент певица живет в Киеве, а всяческие проблемы, связанные с ее здоровьем, предпочитает решать не на юге Украины, а в Германии.

К тому же совсем недавно появилась информация о том, что Ротару завела себе любовника, который на 33 года моложе нее. Правда это или нет утверждать не станем, но с таким рвением к жизни, болезни Софье Михайловне точно не страшны.

Раннее мы писали о том, что певица Тейлор Свифт впервые за три года прокомментировала свои отношения с избранником.