Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Покровы сорваны: Тейлор Свифт впервые за три года прокомментировала свой роман

Комментариев: 0
Отношения с британским актером Джо Элвином певица предпочитает хранить в страшном секрете.
Тейлор Свифт прокомментировала роман с Джо Элвином
Тейлор Свифт прокомментировала роман с Джо Элвином
pinterest.com

29-летняя американская певица известна своими бурными, но недолгими романами с самыми перспективными и популярными мужчинами нашей современности. В рядах ее любовников были актеры Тейлор Лотнер и Том Хиддлстон, певцы Келвин Харрис, Гарри Стайлс, Джо Джонас, Джон Майер и многие другие. Однако вот уже три года певица состоит в прочных и неимоверно“секретных“ отношениях с актером британского происхождения Джо Элвином.

Читай также: Певица MARUV поставила своего партнера по шоу “ Танцы со звездами“ на каблуки

В недавних интервью она неоднократно повторяла, что не намерена распространяться насчет своей личной жизни, предпочитая оставлять ее вне прессы. Никто не понимал, почему певица, раннее достаточно открыто комментировавшая свои отношения с любимыми, сейчас предпочитает сохранять таинственность. Тейлор открыто заявила, что и впредь не собирается рассказывать всему миру о своих интимных переживаниях. Ну что же, нам остается только порадоваться за крепкую и, кажется, счастливую пару. 

Одно из редких фото Тейлор со своим любимым - актером Джо Элвином
Одно из редких фото Тейлор со своим любимым - актером Джо Элвином
pinterest.com

Раннее мы писали о том, как именно воспитывает Регина Тодоренко своего 9-месячного сына Мишу от брака с певцом Влдом Топаловым.

Поделись:
Теги: Тейлор Свитф, Джо Элвин, отношения, звездная жизнь, новости шоу бизнеса, светская хроника
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь