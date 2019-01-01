Покровы сорваны: Тейлор Свифт впервые за три года прокомментировала свой роман

Отношения с британским актером Джо Элвином певица предпочитает хранить в страшном секрете.

29-летняя американская певица известна своими бурными, но недолгими романами с самыми перспективными и популярными мужчинами нашей современности. В рядах ее любовников были актеры Тейлор Лотнер и Том Хиддлстон, певцы Келвин Харрис, Гарри Стайлс, Джо Джонас, Джон Майер и многие другие. Однако вот уже три года певица состоит в прочных и неимоверно“секретных“ отношениях с актером британского происхождения Джо Элвином.

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В недавних интервью она неоднократно повторяла, что не намерена распространяться насчет своей личной жизни, предпочитая оставлять ее вне прессы. Никто не понимал, почему певица, раннее достаточно открыто комментировавшая свои отношения с любимыми, сейчас предпочитает сохранять таинственность. Тейлор открыто заявила, что и впредь не собирается рассказывать всему миру о своих интимных переживаниях. Ну что же, нам остается только порадоваться за крепкую и, кажется, счастливую пару.

Одно из редких фото Тейлор со своим любимым - актером Джо Элвином pinterest.com

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