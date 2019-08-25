Регина Тодоренко призналась, что из нее никудышняя мать
Малышу Тодоренко от ее брака с российским певцом Владом Топаловым еще нет и года, но он уже успел отчаянно помотать нервы молодой маме. Телепутешественница и певица поделилась с подписчиками секретами воспитания сына Михаила.
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Как рассказала фанатам Регина, на данный момент ее главная проблема - катастрофическая нехватка сна у всех членов маленькой семьи. Поэтому в последнее время певица начала практиковать раздельный сон, отмечая, что порой безумно хочется плюнуть на все психологические практики и просто дать Мишеньке грудь.
#прогулка #маминдень Сейчас в промежутках между съемками, секциями, кружками, студиями мы занялись укладыванием ребёнка в отдельную комнатку , тк за 9 месяцев немного устали спать все вместе. Я поддерживаю совместный сон, но когда дело касается недосыпа всей семьи , пора что-то предпринимать. Подсмотрела у @irenaponaroshku консультанта по сну и принялась за дело. Дело оказалось сложнее , чем я думала. Ведь все методики , которые я практикую в воспитании ребёнка , - очень мягкие и требуют терпения и плавных манипуляций , чтоб не травмировать ребёнка, и сделать все без стресса для семейства. Я следую чётко проработанному плану, но иногда хочется просто дать грудь, чтоб не маяться полночи с укладыванием малыша. С появлением нашего первенца я немного погрузилась в психологию и поняла, что мы , люди, так часто не желаем действовать , чтоб достичь цели , а НАОБОРОТ - решаем ничего не делать, сетуя впоследствии на отсутсвие результата. Теперь я каждый день стараюсь совладать со своей ленью , а я скажу вам честно, это оооочень непросто🤯, чтоб подавать эффективный пример маленькому человеку! Если мы не научим наших деток, их обязательно научит общество, а нам потом жить с этим результатом)) Главное, чтобы результат всех нас устраивал) #регинатодоренко #регинапутешественница Коляска - @bugaboostrollers А вы за совместный сон или против? Почему?)
Дело оказалось сложнее, чем я думала. Ведь все методики, которые я практикую в воспитании ребёнка, - очень мягкие и требуют терпения и плавных манипуляций, чтоб не травмировать ребёнка, и сделать все без стресса для семейства. Я следую чётко проработанному плану, но иногда хочется просто дать грудь, чтоб не маяться полночи с укладыванием малыша.
Однако Тодоренко не сдается и намерена наконец справиться с “сонной“ проблемой всего семейства и заодно учится бороться со своей ленью, чтобы подавать хороший пример своему маленькому сыну.
Раннее мы рассказывали о том, как фанаты Нади Дорофеевой отреагировали на ее новое концертное фото.
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