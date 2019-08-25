Регина Тодоренко призналась, что из нее никудышняя мать

Молодая мама пожаловалась подписчикам, что воспитание ребенка - совсем не та сказка, о которой она мечтала.

Малышу Тодоренко от ее брака с российским певцом Владом Топаловым еще нет и года, но он уже успел отчаянно помотать нервы молодой маме. Телепутешественница и певица поделилась с подписчиками секретами воспитания сына Михаила.

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Как рассказала фанатам Регина, на данный момент ее главная проблема - катастрофическая нехватка сна у всех членов маленькой семьи. Поэтому в последнее время певица начала практиковать раздельный сон, отмечая, что порой безумно хочется плюнуть на все психологические практики и просто дать Мишеньке грудь.

Дело оказалось сложнее, чем я думала. Ведь все методики, которые я практикую в воспитании ребёнка, - очень мягкие и требуют терпения и плавных манипуляций, чтоб не травмировать ребёнка, и сделать все без стресса для семейства. Я следую чётко проработанному плану, но иногда хочется просто дать грудь, чтоб не маяться полночи с укладыванием малыша.



Однако Тодоренко не сдается и намерена наконец справиться с “сонной“ проблемой всего семейства и заодно учится бороться со своей ленью, чтобы подавать хороший пример своему маленькому сыну.

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