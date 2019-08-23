Надя Дорофеева снова доказала, что она самая красивая - невероятно эффектное фото
29-летняя певица не устает радовать фанатов своими откровенными и просто эстетически красивыми фото. Такой молодой и привлекательной девушке не обязательно вечно постить фото в купальниках, чтобы показать, насколько она красива. Портретное фото Нади, где изображено лишь ее лицо с макияжем как у героинь сериала "Эйфория" - со стразами и красными губами, всего за один день набрало 130 тысяч лайков.
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Фанаты певицы сразу осыпали Надю хвалебными откликами, поблагодарив за шикарный концерт в Харькове. Макияж подписчикам тоже пришелся по вкусу: морковно-красная матовая помада однозначно станет must-have среди всех поклонниц певицы. А некоторые фанаты вдохновились настолько, что даже посвятили певицы целые стихотворные поэмы.
Ты прекрасна, как первый луч утреннего солнца
При встрече каждого с тобой внутри все верх дном перевернется,
Забудутся все мысли ,тревожащие душу,
Ведь каждый к тебе не будет равнодушен.
Ты прекрасна от того,что голос твой наполнен невероятной красотой,
Такой,что будоражит сердце,
И никуда нам от нее не деться
Кажешься серьезной,необычной,но в то же время такой простой.
Нас десятки,сотни,тысячи людей ,объединенных музыкой,тобой!
Хочу сказать лишь слово я одно-СПАСИБО!
Спасибо за еще одну невероятную семью!
Ты всегда будешь частью каждого из нас,
И повторять эти слова с гордостью я буду каждый раз!
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