Надя Дорофеева снова доказала, что она самая красивая - невероятно эффектное фото

Влюбить в себя с помощью одних лишь глаз под силу только солистке группы "Время и Стекло".

29-летняя певица не устает радовать фанатов своими откровенными и просто эстетически красивыми фото. Такой молодой и привлекательной девушке не обязательно вечно постить фото в купальниках, чтобы показать, насколько она красива. Портретное фото Нади, где изображено лишь ее лицо с макияжем как у героинь сериала "Эйфория" - со стразами и красными губами, всего за один день набрало 130 тысяч лайков.

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Фанаты певицы сразу осыпали Надю хвалебными откликами, поблагодарив за шикарный концерт в Харькове. Макияж подписчикам тоже пришелся по вкусу: морковно-красная матовая помада однозначно станет must-have среди всех поклонниц певицы. А некоторые фанаты вдохновились настолько, что даже посвятили певицы целые стихотворные поэмы.

Ты прекрасна, как первый луч утреннего солнца

При встрече каждого с тобой внутри все верх дном перевернется,

Забудутся все мысли ,тревожащие душу,

Ведь каждый к тебе не будет равнодушен.

Ты прекрасна от того,что голос твой наполнен невероятной красотой,

Такой,что будоражит сердце,

И никуда нам от нее не деться

Кажешься серьезной,необычной,но в то же время такой простой.

Нас десятки,сотни,тысячи людей ,объединенных музыкой,тобой!

Хочу сказать лишь слово я одно-СПАСИБО!

Спасибо за еще одну невероятную семью!

Ты всегда будешь частью каждого из нас,

И повторять эти слова с гордостью я буду каждый раз!

Раннее мы писали о том, как 53-летняя супермодель Синди Кроуфорд роскошно выглядит в крохотном купальнике.