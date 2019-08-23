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Надя Дорофеева снова доказала, что она самая красивая - невероятно эффектное фото

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Влюбить в себя с помощью одних лишь глаз под силу только солистке группы "Время и Стекло".
Новое фото Нади Дорофеевой покорили поклонников певицы
Новое фото Нади Дорофеевой покорили поклонников певицы
pinterest.com

29-летняя певица не устает радовать фанатов своими откровенными и просто эстетически красивыми фото. Такой молодой и привлекательной девушке не обязательно вечно постить фото в купальниках, чтобы показать, насколько она красива. Портретное фото Нади, где изображено лишь ее лицо с макияжем как у героинь сериала "Эйфория" - со стразами и красными губами, всего за один день набрало 130 тысяч лайков.

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In love with red lips . Make-up by me ☺️

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Фанаты певицы сразу осыпали Надю хвалебными откликами, поблагодарив за шикарный концерт в Харькове. Макияж подписчикам тоже пришелся по вкусу: морковно-красная матовая помада однозначно станет must-have среди всех поклонниц певицы. А некоторые фанаты вдохновились настолько, что даже посвятили певицы целые стихотворные поэмы.

Ты прекрасна, как первый луч утреннего солнца
При встрече каждого с тобой внутри все верх дном перевернется,
Забудутся все мысли ,тревожащие душу,
Ведь каждый к тебе не будет равнодушен.
Ты прекрасна от того,что голос твой наполнен невероятной красотой,
Такой,что будоражит сердце,
И никуда нам от нее не деться 
Кажешься серьезной,необычной,но в то же время такой простой.
Нас десятки,сотни,тысячи людей ,объединенных музыкой,тобой!
Хочу сказать лишь слово я одно-СПАСИБО!
Спасибо за еще одну невероятную семью!
Ты всегда будешь частью каждого из нас,
И повторять эти слова с гордостью я буду каждый раз!

Раннее мы писали о том, как 53-летняя супермодель Синди Кроуфорд роскошно выглядит в крохотном купальнике. 

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Теги: Надя Дорофеева, Время и Стекло, звездная жизнь, новости шоу бизнеса
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Источник: ivona.bigmir.net

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