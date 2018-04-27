Блейк Лайвли - 32! Самые стильные образы актрисы

25 августа звезда сериала "Сплетница" отмечает свой день рождения.

Читай также: ТОП-10 вещей, которые будут актуальны всегда

Голливудская звезда Блейк Лайвли в свои 32 года является не только успешной актрисой, хорошей мамой и любящей женой, но и настоящей иконой стиля. Сегодня, 25 августа, звезда сериала “Сплетница“ и фильмов “Джинсы-талисман“, “Век Адалин“, “Простая просьба“ и многих других отмечает свой день рождения. Ivona предлагает вспомнить самые яркие образы Блейк за прошедший год.

Одной из главных вещей в гардеробе Блейк Лайвли является брючный костюм. Чаще всего это костюм-тройка, который актриса умело сочетает с тростью и каблуками.

Супруге Райана Рейнольдса удается носить объемные пиджаки так, как не умеет никто другой в Голливуде.

Читай также: 10 образов экранных героинь, чей гардероб вы захотите повторить немедленно

На прошлогоднем Meet Gala Лайвли затмила многих селебрити. Она появились на тематическом мероприятии в шикарном платье от Versace.

Сегодняшняя именинница, которая, к слову, в мае этого года объявила о беременности, не пренебрегает платьями и на премьерных красных дорожках.

Ранее мы рассказывали о ТОП-10 худших образов звезд на красных дорожках.