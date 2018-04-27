Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Блейк Лайвли - 32! Самые стильные образы актрисы

Комментариев: 0
25 августа звезда сериала "Сплетница" отмечает свой день рождения.
Блейк Лайвли - 32! Самые стильные образы актрисы
Блейк Лайвли - 32! Самые стильные образы актрисы
Instagram

Читай также: ТОП-10 вещей, которые будут актуальны всегда

Голливудская звезда Блейк Лайвли в свои 32 года является не только успешной актрисой, хорошей мамой и любящей женой, но и настоящей иконой стиля. Сегодня, 25 августа, звезда сериала “Сплетница“ и фильмов “Джинсы-талисман“, “Век Адалин“, “Простая просьба“ и многих других отмечает свой день рождения. Ivona предлагает вспомнить самые яркие образы Блейк за прошедший год.

Одной из главных вещей в гардеробе Блейк Лайвли является брючный костюм. Чаще всего это костюм-тройка, который актриса умело сочетает с тростью и каблуками.

Супруге Райана Рейнольдса удается носить объемные пиджаки так, как не умеет никто другой в Голливуде.

Читай также: 10 образов экранных героинь, чей гардероб вы захотите повторить немедленно

На прошлогоднем Meet Gala Лайвли затмила многих селебрити. Она появились на тематическом мероприятии в шикарном платье от Versace.

Сегодняшняя именинница, которая, к слову, в мае этого года объявила о беременности, не пренебрегает платьями и на премьерных красных дорожках.

Ранее мы рассказывали о ТОП-10 худших образов звезд на красных дорожках.

Поделись:
Теги: Блейк Лайвли, актриса
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь