Известная украинская актриса решила сосредоточиться на хобби.

Ольга Сумская сменила профессию и готовит сюрприз для поклонников instagram.com/olgasumska

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Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская решила посвятить себя хобби. 53-летняя звезда рассказала, что готовит настоящий сюрприз для украинских женщин.

Оказывается, Ольга Сумская совсем скоро дебютирует как дизайнерка одежды. Об этом заслуженная артистка Украины рассказала в эфире программы "Утро с Интрером".

Мечты сбываются! Наконец-то настало время, когда я могу сосредоточиться на своем хобби. Уже этой осенью я презентую коллекцию одежды под названием "Рідна", - поделилась Ольга.

Актриса поделилась, что готовит линейку стилизованной летней одежды с принтами в украинском стиле.

Меня вдохновляли картины Марии Примаченко, Катерины Билокур. На подиум выйдут известные женщины Украины — мои подруги, а также мой друг Олег Пинчук. Я закладываю определенную энергетику в эту коллекцию. Гарантирую: в моем платье незамужняя женщина встретит свою судьбу, - уверена Сумская.

Напомним, что недавно Ольга Сумская показала, как муж поздравил ее с днем рождения.