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Экс-участница Spice Girls требует от бывшего супруга денег

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Певица осталась без работы и средств.
Экс-участница Spice Girls требует от бывшего супруга денег
Экс-участница Spice Girls требует от бывшего супруга денег
Getty Images

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Скандально известная участница британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун заявила, что год сидит без работы и не может обеспечивать семью. Звезда подала заявление в Верховный суд Калифорнии в Лос-Анджелесе в надежде на повышение алиментов, сообщает Daily Mail.

Так, Мел Би начала борьбу со своим экс-мужем Стивеном Белафонте, с которым длительное время не могла разлучиться, за увеличение алиментов на дочь. По словам артистки, ее доход уменьшился во много раз и теперь не покрывает ежемесячные затраты в размере 120 тысяч долларов.

Ранее Мелани утверждала, что бывший муж заставлял ее употреблять наркотики. Стивен также давил на нее психологически и часто прибегал к физическому насилию. 

Недавно мы рассказывали, что брат Бена Аффлека снял фильм о мире будущего без женщин.

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Теги: Мелани Браун, Мел Би, Spice Girls, алименты
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