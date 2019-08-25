Экс-участница Spice Girls требует от бывшего супруга денег

Певица осталась без работы и средств.

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Скандально известная участница британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун заявила, что год сидит без работы и не может обеспечивать семью. Звезда подала заявление в Верховный суд Калифорнии в Лос-Анджелесе в надежде на повышение алиментов, сообщает Daily Mail.

Так, Мел Би начала борьбу со своим экс-мужем Стивеном Белафонте, с которым длительное время не могла разлучиться, за увеличение алиментов на дочь. По словам артистки, ее доход уменьшился во много раз и теперь не покрывает ежемесячные затраты в размере 120 тысяч долларов.

Ранее Мелани утверждала, что бывший муж заставлял ее употреблять наркотики. Стивен также давил на нее психологически и часто прибегал к физическому насилию.

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