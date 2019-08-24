Вышел трейлер продолжения сериала "Во все тяжкие"

Опубликован первый ролик полнометражного фильма, снятого по известному сериалу “Во все тяжкие“ (Breaking Bad), выходившего на экранах с 2008-го по 2013 год. Видео от Netflix было размещено 24 августа на YouTube.

Полнометражный фильм под названием El Camino будет рассказывать о судьбе одного из главных героев сериала Джесси Пинкмана после финала телешоу. Напомним, что роль Пинкмана в сериале исполняет актер Аарон Пол.

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Премьера фильма El Camino запланирована на 11 ноября 2019 года.

“Во все тяжкие“ — американская телевизионная драма, повествующая о жизни учителя химии Уолтера Уайта (актер Брайан Крэнстон), у которого диагностировали неоперабельный рак легких. Чтобы обеспечить свою семью, он вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом начинает производить и продавать метамфетамин.

Ранее мы писали, что создатели “Игры престолов“ ушли из HBO к конкурентам.