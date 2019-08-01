Звезда сериала "Игра престолов" присоединится к кинематографической вселенной Марвел.

Кит Харингтон появится в новом фильме Marvel Кадр из сериала "Игра престолов"

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Исполнитель роли Джона Сноу британский актер Кит Харингтон, который вынужден был обратиться к врачам после окончания саги НВО, может стать новым персонажем киновселенной Marvel. По слухам, актер появится в новом кинокомиксе, передает Deadline.

Название предстоящей картины, а также роль, которую сыграет Харингтон, пока остаются тайной. Вероятнее всего, это будет еще не анонсированный студией Marvel фильм.

BREAKING: Kit Harrington is set to join an unknown project in the MCU! https://t.co/fESojg4Lym pic.twitter.com/6YGFZyL1X0 — Marvel Stuff @ D23 (@marveIstuff) 23 августа 2019 г.

Ранее Кит Харингтон высказался о “сексизме“ в финале “Игры престолов“. Он опроверг гендерную дискриминацию, которую приписывают двум финальным эпизодам шоу.

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