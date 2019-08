Кит Харингтон появится в новом фильме Marvel

Читай также: Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров 2019 года

Исполнитель роли Джона Сноу британский актер Кит Харингтон, который вынужден был обратиться к врачам после окончания саги НВО, может стать новым персонажем киновселенной Marvel. По слухам, актер появится в новом кинокомиксе, передает Deadline.

Название предстоящей картины, а также роль, которую сыграет Харингтон, пока остаются тайной. Вероятнее всего, это будет еще не анонсированный студией Marvel фильм.

BREAKING: Kit Harrington is set to join an unknown project in the MCU! https://t.co/fESojg4Lym pic.twitter.com/6YGFZyL1X0