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Кит Харингтон появится в новом фильме Marvel

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Звезда сериала "Игра престолов" присоединится к кинематографической вселенной Марвел.
Кит Харингтон появится в новом фильме Marvel
Кит Харингтон появится в новом фильме Marvel
Кадр из сериала "Игра престолов"

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Исполнитель роли Джона Сноу британский актер Кит Харингтон, который вынужден был обратиться к врачам после окончания саги НВО, может стать новым персонажем киновселенной Marvel. По слухам, актер появится в новом кинокомиксе, передает Deadline.

Название предстоящей картины, а также роль, которую сыграет Харингтон, пока остаются тайной. Вероятнее всего, это будет еще не анонсированный студией Marvel фильм.

Ранее Кит Харингтон высказался о “сексизме“ в финале “Игры престолов“. Он опроверг гендерную дискриминацию, которую приписывают двум финальным эпизодам шоу.

Мы также писали, что Анджелина Джоли подтвердила участие в новом фильме Marvel.

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Теги: Кит Харингтон, Marvel, кино, актер
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