"Сльози на землі": Олег Винник растрогал Сеть новым треком
Популярный украинский певец, любимец публики Олег Винник выпустил новую украиноязычную композицию, которая получила название “Сльози на землі“.
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Премьера свежего хита состоялась 23 августа, в День Государственного флага, на официальном Youtube-канале исполнителя. Слова и музыку новой песни написал сам Олег.
Первое живое исполнение трека “Сльози на землі“ состоится уже завтра, в День Независимости Украины, на стадионе “Арена Львов“ в рамках сольного концерта Винника.
“Песня о суровой стороне реальности пропитана отчаянным желанием остановить происходящее, осушить слезы, уберечь от неминуемой боли. Гармоничное сочетание текста и музыки, этнические мотивы, мощный проигрыш и пронзительное исполнение цепляет “за живое“, отражая крик души каждого, кто переживал потери“, - говорится в описании к лирик-видео.
Напомним, ранее Олег Винник рассказал, почему не смотрит на себя по телевизору.
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