"Сльози на землі": Олег Винник растрогал Сеть новым треком

По случаю Дня Независимости Украины Олег Винник выпустил новую песню "Сльози на землі".

Популярный украинский певец, любимец публики Олег Винник выпустил новую украиноязычную композицию, которая получила название “Сльози на землі“.

Читай также: “Иногда фанатки падают“: Винник рассказал, от каких ЧП его оберегает охранник

Премьера свежего хита состоялась 23 августа, в День Государственного флага, на официальном Youtube-канале исполнителя. Слова и музыку новой песни написал сам Олег.

Первое живое исполнение трека “Сльози на землі“ состоится уже завтра, в День Независимости Украины, на стадионе “Арена Львов“ в рамках сольного концерта Винника.

“Песня о суровой стороне реальности пропитана отчаянным желанием остановить происходящее, осушить слезы, уберечь от неминуемой боли. Гармоничное сочетание текста и музыки, этнические мотивы, мощный проигрыш и пронзительное исполнение цепляет “за живое“, отражая крик души каждого, кто переживал потери“, - говорится в описании к лирик-видео.

Напомним, ранее Олег Винник рассказал, почему не смотрит на себя по телевизору.