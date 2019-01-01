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"Сльози на землі": Олег Винник растрогал Сеть новым треком

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По случаю Дня Независимости Украины Олег Винник выпустил новую песню "Сльози на землі".
"Сльози на землі": Олег Винник растрогал Сеть новым треком
"Сльози на землі": Олег Винник растрогал Сеть новым треком
instagram.com/olegg.vynnyk

Популярный украинский певец, любимец публики Олег Винник выпустил новую украиноязычную композицию, которая получила название “Сльози на землі“.

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Премьера свежего хита состоялась 23 августа, в День Государственного флага, на официальном Youtube-канале исполнителя. Слова и музыку новой песни написал сам Олег.

Первое живое исполнение трека “Сльози на землі“ состоится уже завтра, в День Независимости Украины, на стадионе “Арена Львов“ в рамках сольного концерта Винника.

“Песня о суровой стороне реальности пропитана отчаянным желанием остановить происходящее, осушить слезы, уберечь от неминуемой боли. Гармоничное сочетание текста и музыки, этнические мотивы, мощный проигрыш и пронзительное исполнение цепляет “за живое“, отражая крик души каждого, кто переживал потери“, - говорится в описании к лирик-видео.

Напомним, ранее Олег Винник рассказал, почему не смотрит на себя по телевизору.

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Теги: Олег Винник
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Источник: ivona.bigmir.net

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