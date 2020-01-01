"Оскар 2020": назван украинский фильм, который поборется за кинопремию

Лента "Додому" Наримана Алиева вошла в список номинантов в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Фильм режиссера Наримана Алиева “Додому“ сможет побороться за кинопремию “Оскар“ в номинации “Лучший фильм на иностранном языке“. Об этом объявили представители Украинского Оскаровского комитета 23 августа в Facebook.

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Отметим, что у киноленты “Додому“, которая недавно получила Гран-при Одесского кинофестиваля, не было конкурентов так, как она была единственной заявленной на рассмотрение комитета.

“Український Оскарівський комітет обрав фільм-кандидата від України - фільм Додому, реж. Наріман Алієв. Вітаємо команду фільму!“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Американская киноакадемия объявила даты проведения “Оскара“ на три года.