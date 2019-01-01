Юные таланты Babyphotostars трогательно поздравили страну с Днем Независимости

Трогательное поздравление с Днем Независимости Украины от сознательных детей, участников продюсерского центра Babyphotostars, которые вполне понимают цену добытой воли украинской нации и стремятся донести это до каждого сердца.

Читая стихотворение Натальи Козленко, подрастающее поколение призывает осознать то, каким нелегким и тернистым был путь нашей родной страны к самостоятельности. Пусть сердца наполнятся гордостью и верой в счастливое будущее! С праздником Независимости, Страна!