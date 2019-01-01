"Русской фильм групп" пытаются добиться компенсации за малую кассу картины в Китае.

Российский продакшн подал в суд на китайцев, упомянув в иске Шварценеггера и Джеки Чана instagram.com/kinoteatr_nivada

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Представители российского продакшена “Русской фильм групп“ (РФГ) подали в суд, чтобы взыскать 216,6 млн руб. с китайской China Film Group, а также с актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера. Как сообщает “Страна“ со ссылкой на “Ведомости“, иск подали в Арбитражный суд Москвы.

Дело в том, что РФГ финансировала фентезийный фильм “Тайна печати дракона“, который станет продолжением картины "Вий" о приключениях путешественника Джонатана Грина - на этот раз герой попадет в Китай. Картину российский продакшн создавал вместе с китайской компанией China Film Group. Чан и Шварценеггер сыграли в фильме эпизодические роли.

Фильм уже вышел в прокат в Китае, а российские зрители увидят его через месяц.

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В китайском прокате фильм “Тайна печати дракона“ стартовал в середине августа и в первый уикенд собрал небольшую сумму - $2,1 млн. К слову, продюсеры картины рассчитывали, что именно Китай принесет ей основную кассу. Теперь российская компания требуют с китайских коллег 216,6 млн рублей, которые вложила в картину российская сторона. В иск вписали также Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера.

Продюсер фильма Алексей Петрухин настроен назвал требования российского продакшена бесперспективными, поскольку 200 млн рублей, выделенные РФГ на фильм, не принадлежали ни частным инвесторам, ни самой компании, а были получены от государственного Фонда кино.

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