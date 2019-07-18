Узнайте, где можно посмотреть первый выпуск популярного шоу "Танцы со звездами".

"Танцы со звездами 2019": где и когда смотреть первый выпуск instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 25 августа, состоится первый прямой эфир шоу “Танцы со звездами 2019“. Посмотреть первый выпуск онлайн можно будет на канале 1+1 и на нашем сайте Ivona.

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В этом году участниками самого популярного танцевального проекта стали 14 украинских знаменитостей, которые приняли участие в #танціззіркамиchallenge. Флешмоб стартовал 22 июля и закончился 8 августа. А через две недели, 21 августа, стало известно, с кем встали в пары участники шоу.

Список всех участников “Танцев со звездами 2019“:

Елена Кравец и Максим Леонов

Ксения Мишина и Женя Кот

Дзидзьо и Яна Цибульская

MARUV и JAY

SERYOGA и Аделина Дели

Даниэль Салем и Юлия Сахневич

Людмила Барбир и Дмитрий Жук

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Надежда Матвеева и Валерий Шохин

Алексей Яровенко и Алена Шоптенко

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

TAYANNA и Игорь Кузьменко

Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина

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Отметим, что главным хореографом проекта “Танцы со звездами“ станет Ксения Горб. А оценивать танцевальные умения звезд будут прима-балерина Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и хореограф многих британских проектов Франсиско Гомес.

Смотреть анонс первого выпуска “Танцев со звездами 2019“:

Напомним, ранее певица TAYANNA прокомментировала свое участие в “Танцах со звездами“.