"Танцы со звездами 2019": где и когда смотреть первый выпуск
В воскресенье, 25 августа, состоится первый прямой эфир шоу “Танцы со звездами 2019“. Посмотреть первый выпуск онлайн можно будет на канале 1+1 и на нашем сайте Ivona.
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В этом году участниками самого популярного танцевального проекта стали 14 украинских знаменитостей, которые приняли участие в #танціззіркамиchallenge. Флешмоб стартовал 22 июля и закончился 8 августа. А через две недели, 21 августа, стало известно, с кем встали в пары участники шоу.
Список всех участников “Танцев со звездами 2019“:
- Елена Кравец и Максим Леонов
- Ксения Мишина и Женя Кот
- Дзидзьо и Яна Цибульская
- MARUV и JAY
- SERYOGA и Аделина Дели
- Даниэль Салем и Юлия Сахневич
- Людмила Барбир и Дмитрий Жук
- Владимир Остапчук и Илона Гвоздева
- Надежда Матвеева и Валерий Шохин
- Алексей Яровенко и Алена Шоптенко
- Анна Ризатдинова и Александр Прохоров
- Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар
- TAYANNA и Игорь Кузьменко
- Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина
Ось вони – наші 14 яскравих пар, які вже цієї неділі вперше вийдуть на паркет #танціззірками. Знайомся ближче і пиши у коментарях своїх фаворитів: 💃 Олена Кравець і Максим Леонов 💃 Ксенія Мішина і Женя Кот 🕺🏻 Дзідзьо і Яна Цибульська 💃 MARUV і JAY 🕺🏻 SERYOGA і Аделіна Делі 🕺🏻 Даніель Салем і Юлія Сахневич 💃 Людмила Барбір і Дмитро Жук 🕺🏻 Володимир Остапчук і Ілона Гвоздьова 💃 Надія Матвєєва і Валерій Шохін 🕺🏻 Олексій Яровенко і Олена Шоптенко 💃 Анна Різатдінова і Олександр Прохоров 💃 Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар 💃 TAYANNA і Ігор Кузьменко 🕺🏻 Михайло Кукуюк і Єлизавета Дружиніна
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Отметим, что главным хореографом проекта “Танцы со звездами“ станет Ксения Горб. А оценивать танцевальные умения звезд будут прима-балерина Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и хореограф многих британских проектов Франсиско Гомес.
Смотреть анонс первого выпуска “Танцев со звездами 2019“:
Напомним, ранее певица TAYANNA прокомментировала свое участие в “Танцах со звездами“.
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