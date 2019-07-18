Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Танцы со звездами 2019": где и когда смотреть первый выпуск

Комментариев: 0
Узнайте, где можно посмотреть первый выпуск популярного шоу "Танцы со звездами".
"Танцы со звездами 2019": где и когда смотреть первый выпуск
"Танцы со звездами 2019": где и когда смотреть первый выпуск
instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 25 августа, состоится первый прямой эфир шоу Танцы со звездами 2019“. Посмотреть первый выпуск онлайн можно будет на канале 1+1 и на нашем сайте Ivona.

Читай также: “Танцы со звездами 2019“: Виктория Булитко сообщила о травме

В этом году участниками самого популярного танцевального проекта стали 14 украинских знаменитостей, которые приняли участие в #танціззіркамиchallenge. Флешмоб стартовал 22 июля и закончился 8 августа. А через две недели, 21 августа, стало известно, с кем встали в пары участники шоу.

Список всех участников “Танцев со звездами 2019“:

  • Елена Кравец и Максим Леонов
  • Ксения Мишина и Женя Кот
  • Дзидзьо и Яна Цибульская
  • MARUV и JAY
  • SERYOGA и Аделина Дели
  • Даниэль Салем и Юлия Сахневич
  • Людмила Барбир и Дмитрий Жук
  • Владимир Остапчук и Илона Гвоздева
  • Надежда Матвеева и Валерий Шохин
  • Алексей Яровенко и Алена Шоптенко
  • Анна Ризатдинова и Александр Прохоров
  • Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар
  • TAYANNA и Игорь Кузьменко
  • Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ось вони – наші 14 яскравих пар, які вже цієї неділі вперше вийдуть на паркет #танціззірками. Знайомся ближче і пиши у коментарях своїх фаворитів: 💃 Олена Кравець і Максим Леонов 💃 Ксенія Мішина і Женя Кот 🕺🏻 Дзідзьо і Яна Цибульська 💃 MARUV і JAY 🕺🏻 SERYOGA і Аделіна Делі 🕺🏻 Даніель Салем і Юлія Сахневич 💃 Людмила Барбір і Дмитро Жук 🕺🏻 Володимир Остапчук і Ілона Гвоздьова 💃 Надія Матвєєва і Валерій Шохін 🕺🏻 Олексій Яровенко і Олена Шоптенко 💃 Анна Різатдінова і Олександр Прохоров 💃 Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар 💃 TAYANNA і Ігор Кузьменко 🕺🏻 Михайло Кукуюк і Єлизавета Дружиніна

Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Читай также: Остапчук признался, кто мог бы стать его партнершей в “Танцах со звездами“

Отметим, что главным хореографом проекта “Танцы со звездами“ станет Ксения Горб. А оценивать танцевальные умения звезд будут прима-балерина Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и  хореограф многих британских проектов Франсиско Гомес. 

Смотреть анонс первого выпуска “Танцев со звездами 2019“:

Напомним, ранее певица TAYANNA прокомментировала свое участие в “Танцах со звездами“.

Поделись:
Теги: Танцы со звездами 2019, Танці з зірками 2019, Танцы со звездами 2019 смотреть онлайн
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь