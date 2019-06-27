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Квентин Тарантино впервые станет отцом - СМИ

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Для него и его 35-летней супруги ребенок станет первым. Пол будущего ребенка пока держат в секрете.

Квентин Тарантино впервые станет отцом - СМИ
Квентин Тарантино впервые станет отцом - СМИ
instagram.com/daniellapick

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Голливудский режиссер Квентин Тарантино вскоре станет отцом. Для 56-летнего режиссера и его супруги израильской модели и певицы 35-летней Даниэлы Пик ребенок станет первенцем. Об этом пишет People.

Звездная пара оформила отношения в прошлом году - после 9 лет знакомства. Тарантино познакомился со своей будущей супругой в 2009 году во время израильского промо-тура его картины "Бесславные ублюдки".

Свадебная церемония состоялась в особняке Тарантино в Беверли-Хиллз. На торжестве присутствовали только самые близкие друзья пары, среди них были такие звезды, как Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. Джексон, Ума Турман, Харви Кейтель, Диана Крюгер.

На каком сроке беременности Даниэлы Пик и какого пола будет ребенок - пока не сообщается. 

Ранее сообщалось, что дочь легендарного Брюса Ли высказалась о новом фильме Квентина Тарантино Однажды в Голливуде.

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Теги: звезды кино, ребенок, Тарантино, режиссер
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Источник: ivona.bigmir.net

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