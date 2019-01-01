"Танцы со звездами 2019": Виктория Булитко сообщила о травме

Звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко травмировала ногу за несколько дней до первого эфира "Танцев со звездами".

Актриса “Дизель шоу“ Виктория Булитко травмировала ногу во время подготовки к первому прямому эфиру проекта “Танцы со звездами“. Об этом рассказала сама звезда 20 августа на своей странице в Instagram в разделе Stories.

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Артистка опубликовала видео, которое было снятое по дороге к врачу. В ролике девушка сообщила, что во время репетиции повредила правую ногу.

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Также звезда продемонстрировала, как сейчас выглядит ее травмирована нога. Отметим, что Виктории удалось избежать госпитализации. Скорее всего Булитко получила ушиб. Но пока неизвестно, сможет ли звезда “Дизель шоу“ принят участие в первом выпуске шоу “Танцы со звездами“, который выйдет уже в это воскресенье, 25 августа.

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Напомним, ранее певица TAYANNA прокомментировала свое участие в “Танцах со звездами“.