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"Танцы со звездами 2019": Виктория Булитко сообщила о травме

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Звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко травмировала ногу за несколько дней до первого эфира "Танцев со звездами".
"Танцы со звездами 2019": Виктория Булитко сообщила о травме
"Танцы со звездами 2019": Виктория Булитко сообщила о травме
instagram.com/bulitka

Актриса “Дизель шоу“ Виктория Булитко травмировала ногу во время подготовки к первому прямому эфиру проекта “Танцы со звездами“. Об этом рассказала сама звезда 20 августа на своей странице в Instagram в разделе Stories.

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Артистка опубликовала видео, которое было снятое по дороге к врачу. В ролике девушка сообщила, что во время репетиции повредила правую ногу.

Скриншот

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Также звезда продемонстрировала, как сейчас выглядит ее травмирована нога. Отметим, что Виктории удалось избежать госпитализации. Скорее всего Булитко получила ушиб. Но пока неизвестно, сможет ли звезда “Дизель шоу“ принят участие в первом выпуске шоу “Танцы со звездами“, который выйдет уже в это воскресенье, 25 августа.

Скриншот

Скриншот

Напомним, ранее певица TAYANNA прокомментировала свое участие в “Танцах со звездами“.

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Теги: Танцы со звездами 2019, Танці з зірками 2019, Виктория Булитко
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Источник: ivona.bigmir.net

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