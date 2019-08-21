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Умерла звезда сериала "Моя прекрасная няня"

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Александре Назаровой было 79 лет.
Умерла звезда сериала "Моя прекрасная няня"
Умерла звезда сериала "Моя прекрасная няня"
facebook.com/TeatrErmolovo

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В России умерла звезда сериала “Моя прекрасная няня“ Александра Назарова. Об этом сообщили на сайте Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой.
 

Не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой.  Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства. Нет слов.  Образовалась пустота, которую не заполнить.  Погасла звезда. Поистине народная. Скорбим. - говорится в сообщении. 

На счету актрисы более 100 ролей в фильмах и кино. Она снималась  в “Граница. Таежный роман“, “Бригада“, “Возвращение Мухтара“, “Прощайте, доктор Фрейд“, “Ночной дозор“, “Громовы“, “Глухарь“, “Новогодний ангел“.  Всенародную любовь ей принесла роль в сериале “Моя прекрасная няня“, где она сыграла бабушку Виктории Прутковской, бабу Надю. 

Также Александра Назарова озвучивала мультики и фильмы. Ее голос можно услышать в следующих картинах: “Утиные истории“, “Охотники за привидениями“, “Вук“, “Сказки братьев Гримм“, “Русалочка“, “Покахонтас“, “Гарри Поттер“, “Плохой Санта“, “Безумный Макс. Дорога ярости“, “Элвин и бурундуки“, “Ледниковый период“. 

Ранее мы писали, что экс-президент Казахстана записала песню и снял клип. 

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Теги: Александра Назарова, Моя прекрасная няня
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Замечатель    21.08.2019, 10:02
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