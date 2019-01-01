В США умер известный актер Питер Фонда

Звезда Голливуда умер на 80-м году жизни.

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В США, 16 августа, умер известный голливудский актер и режиссер Питер Фонда. На момент смерти ему было 79 лет.

По данным The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление семьи, причиной смерти Фонды стала дыхательная недостаточность из-за рака легких.

Хотя мы оплакиваем потерю этого милого и доброго человека, но также хотим, чтобы все помнили его неукротимый дух и любовь к жизни. В честь Питера, пожалуйста, поднимите бокал за свободу, – говорится в заявлении семьи актера.

Питер Фонда был дважды лауреатом премии "Золотой глобус", дважды номинировался на "Оскар". Он получил широкую известность благодаря фильму "Беспечный ездок". Актер сыграл более чем в ста фильмах, выступил в роли режиссера трех картин и написал сценарии для двух фильмов.

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