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Эштон Кутчер дал показания в суде против "голливудского потрошителя"

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Убийцу Майкла Гаргило признали виновным.
Эштон Кутчер дал показания в суде против "голливудского потрошителя"
Эштон Кутчер дал показания в суде против "голливудского потрошителя"
Getty Images

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Серийный убийца Майкл Гаргило, известный по прозвищу Голливудский Потрошитель, признан виновным в убийстве двух женщин, одной из которых была девушка актера Эштона Катчера — Эшли Эллерин. Голливудский актер поспособствовал тому, что убийцу девушки бросили за решетку. 

Суд над Голливудским Потрошителем начался в мае этого года. Гаргило так и не признал себя виновным в убийствах, произошедших в период с 2001 по 2008 год.

Getty Images

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Одной из его жертв стала 22-летняя студентка Эшли Эллерин, найденная мертвой в своем доме в Голливуде в 2001 году. В день, когда произошла трагедия, Катчер заехал к Эллерин, но она не открыла ему дверь. Впоследствии Эштон рассказал суду, что в доме горел свет, а через окно он увидел красные пятна на ковре. Тогда он принял их за пролитое вино. На следующее утро соседка обнаружила тело убитой Эшли.

Эштон Катчер рассказал суду, что познакомился с Эшли за несколько месяцев до трагедии, а в день ее убийства они должны были встретиться. Актер задержался на вечеринке после премии “Грэмми“ и весь вечер не мог дозвониться до подруги. Расследование убийства Эшли Эллерин растянулось на годы, и все это время Катчер помогал следствию.

Приговор Майклу Гаргило еще не объявили, но прокурор предполагает, что наказанием станет смертная казнь.

Ранее Мила Кунис и Эштон Кутчер записали видео о своем разводе.

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Теги: Эштон Кутчер, Майкл Гаргило, актер, суд, убийство
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